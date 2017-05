GTI-Treffen – 10. Azubi-GTI ist „seetauglich“

GTI-Treffen – 10. Azubi-GTI ist „seetauglich“. Volkswagen Werk Wolfsburg, Qualitätssicherung, Fahrzeug-Endabnahme. 13 Auszubildende von Volkswagen und Sitech stehen unter Strom: Finales Qualitäts-Audit für ihren Wörthersee-GTI 2017. Experten nehmen ihren einzigartigen Golf GTI interessiert unter die Lupe. Die Nachwuchskräfte aus sechs Ausbildungsberufen haben ihn nach eigenem Gusto mit optischen und technischen Finessen ausgestattet – zum Beispiel mit einer intuitiven App-Steuerung für den Fahrersitz via Tablet-PC. Die Aus-zubildenden um Projektleiter Holger Schülke sind beruhigt und auch stolz, als die Qualitätssicherer ihre Daumen anerkennend nach oben strecken: Der Azubi-GTI 2017 ist „seetauglich“ – für die Wörthersee-Premiere am Mittwoch, 24. Mai.

Teamsprecher Eric Miguel Lehrach (21) stellt eine technische Finesse des 2017er GTI-Unikats vor: „Die App-Steuerung für den Fahrersitz ist ein Novum. Damit wird der Top-Sportsitz via Touch-Funktion von einem Tablet-PC oder ein Smartphone elektrisch eingestellt“, sagt der angehende Kraftfahrzeugmechatroniker.

GTI-Piloten finden damit bequem und intuitiv die optimale Sitzposition, ohne Schalter am Sitz suchen oder Knöpfe in der Schalttafel drücken zu müssen. Die App kann insgesamt sechs Funktionen ansteuern: Längs- und Höheneinstellung, Neigung von Sitzfläche sowie Rückenlehne, Einstellung der Lordosenstütze sowie unterschiedliche Massage-Profile für den unteren Rückenbereich aktivieren.

Eine Memory-Funktion speichert deren Dauer, Intensität und Verlauf. Die Sitz¬steuerung via App ist ein Prototyp aus einem gemeinsamen Innovationsprojekt von Sitech und der Elektronikentwicklung der Volkswagen Komponente. Der Prototyp kommt das erste Mal im Wörthersee-GTI 2017 zum Einsatz.

Die Ansprüche an den Wörthersee-GTI 2017 sind enorm hoch, weil es das 10. Showcar ist, seit 2008 erstmals junge Wolfsburger mit einer Eigen-kreation, dem Golf GTI Performance, beim Fan-Treffen am See aufkreuzten.