Hamburg Motor Classics – Erfolg auf ganzer Linie

Hamburg Motor Classics – Erfolg auf ganzer Linie. Begeisterte Besucher, zufriedene Aussteller: Hamburgs erste eigene Oldtimermesse legte eine hervorragende Premiere hin. An drei Tagen kamen rund 18.000 Old- und Youngtimer-Fans, um sich die verschiedensten Automobiltypen anzuschauen, das vielseitige Programm zu verfolgen und die Gelegenheit zum Austausch mit Gleichgesinnten zu nutzen. Die Mehrzahl der Besucher stammt aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. „Die Hamburg Motor Classics hat Besucher und Aussteller im Sturm erobert“, so Bernd Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress GmbH. „Wir haben die richtige Entscheidung getroffen, in Hamburg eine Oldtimermesse an den Start zu bringen. Unser Ziel ist es, die Veranstaltung kontinuierlich weiter auszubauen. Wir freuen uns jetzt schon auf die Klassiker in 2018.“

Eine repräsentative Umfrage bestätigt die große Begeisterung für die neue Oldtimermesse. Danach bewerten 74 Prozent der Besucher die Hamburg Motor Classics insgesamt als sehr gut bis gut. Mehr als 70 Prozent wollen die Messe im kommenden Jahr auf jeden Fall wieder besuchen und auch die Weiterempfehlungsbereitschaft liegt mit 86 Prozent auf sehr hohem Niveau. Das größte Interesse der Besucher galt dem Angebotsbereich Oldtimer, gefolgt von Youngtimern sowie dem Bereich Teile und Zubehör. Mehr als die Hälfte der Befragten besitzen selbst einen Old- oder Youngtimer.

Ein voller Erfolg war auch die „1. ADAC Hamburg Motor Classics Rallye um den TRÄUME WAGEN CUP“, die der ideelle Träger der Messe, der ADAC Hansa e. V., während der Hamburg Motor Classics veranstaltete. Rund 60 Old- und Youngtimer starteten auf dem Messevorplatz zu der 150 Kilometer langen Tour.

Als Medienpartner engagiert sich die Auto Bild Klassik für die Sonderschau „Hamburger Automobilhistorie“, die fast vergessene Automarken wie Tempo, Wendax oder Hermes zurück ins Rampenlicht rückte. Mit von der Partie waren auch besondere Exponate des Automuseums Prototyp, das die Hamburg Motor Classics als emotionaler Botschafter unterstützt.

Viel Prominenz unterstützte die Premierenveranstaltung. Motorsport-Legende Walter Röhrl kam gemeinsam mit weiteren Legenden des Rallye-Sports wie seinem langjährigen Copiloten Christian Geistdörfer und dem ehemaligen Rallye-Europameister Jochi Kleint mit Beifahrer Gunter Wanger. Ebenfalls dabei waren die Motorrad-Rennfahrer Egon Müller und Rolf Witthöft .

Insgesamt präsentierten mehr als 170 Aussteller aus verschiedenen Nationen ihre Exponate und Dienstleistungen. 2018 findet die Hamburg Motor Classics vom 19. bis 21. Oktober auf dem Hamburger Messegelände statt.