Hankook mit umfangreichem Reifenportfolio auf der AutoZum 2017. Vom 18. bis 21. Januar 2017 präsentiert sich Premium-Reifenhersteller Hankook zum dritten Mal in Folge auf der AutoZum in Salzburg. Auf dem Hankook Messestand 1201 in Halle 10 erwartet das Fachpublikum neben der zukunftsweisenden Reifentechnologie Sound Absorber ein breites Produktportfolio an Pkw- und Lkw-Reifen sowie ein original DTM-Fahrzeug von BMW-Fahrer Bruno Spengler.

Breites Line-up

Vom Ultra-High-Performance (UHP)-Klassiker, über Lkw-Bereifungen bis hin zum innovativen Konzeptreifen: Mit einem breiten Line-up im Gepäck wartet Premium-Reifenhersteller Hankook in diesem Jahr erneut auf der AutoZum in Salzburg auf und will so den wichtigen Österreichischen Markt für das Ersatzreifengeschäft weiter stärken. „Die Messe ist ein wichtiger Branchentreff rund um Produktneuheiten und –innovationen und für uns eine ausgezeichnete Möglichkeit, unsere Vertriebskontakte in Österreich auszubauen und zu vertiefen“, so Tassilo Rodlauer, Vertriebsdirektor Österreich bei der Hankook Reifen Deutschland GmbH.

Etablierter Erstausrüster

Reifenhersteller Hankook mit europäischem Firmensitz bei Frankfurt a.M., Entwicklungszentrum in Hannover und High-End Produktion in Ungarn hat seine Stellung als etablierter Erstausrüstungslieferant für führende europäische Automobilhersteller 2016 weiter ausgebaut und verzeichnet nicht nur in Österreich kontinuierliches Wachstum. „Wir freuen uns, dass immer mehr Kunden auch in Österreich und der Schweiz auf die Premium-Produkte von Hankook vertrauen und die Wahrnehmung der Marke dort stetig zunimmt“, so Claus Gömmel, Vertriebsdirektor Süddeutschland, Österreich und Schweiz.

Unter den Hankook Pkw-Reifenprodukten auf der Messe findet sich unter anderem der von der Auto Bild zum Testsieger gekürte und mit „Vorbildlich“ ausgezeichnete Komfort-Sommerreifen Ventus Prime³ sowie Hankook’s UHP-Flaggschiff für den europäischen Markt, der Ventus S1 evo2. Ein Querschnitt des Ventus S1 evo2 SUV mit Sound Absorber® Reifentechnologie, der bereits in der Erstausrüstung auf den Audi-Modellen Q7 und SQ7 verbaut wird, gewährt dem Publikum einen Einblick darin, wie Innenraumgeräusche während der Fahrt effektiv reduziert werden können. Fachbesucher aus dem Lkw-Bereich erwartet mit der Hankook SmartFlex-Familie vor allem eine kraftstoffeffiziente Lkw-Ganzjahresreifenlösung.

Neben innovativen Konzeptreifen, die in Zusammenarbeit mit dem italienischen Schuhsohlenhersteller Vibram entstanden sind, sorgt ein original DTM-Fahrzeug von Erstausrüstungspartner BMW und dem DTM-Champion 2012, Bruno Spengler, für ein zusätzliches Highlight auf dem Hankook Messestand. Hankook ist seit 2011 exklusiver Reifenpartner der erfolgreichen Deutschen Tourenwagen Masters (DTM).