Hankook Technodome – Neues Forschungs- und Entwicklungszentrum. Mit dem Technodome will Reifenhersteller Hankook seine technologische Führungsposition in der Automobilindustrie durch optimale Forschungsbedingungen festigen. Die hochmoderne Forschungsumgebung der neuen Einrichtung soll darüber hinaus auch die proaktive Unternehmenskultur innerhalb des Unternehmens weiter fördern.

Premium-Reifenhersteller Hankook feierte heute die Eröffnung seines neuen globalen Forschungs- und Entwicklungszentrums „Hankook Technodome“ in Daejeon, Korea, mit dem das Unternehmen auf Basis technologischer Innovation seinen Weg zur globalen Top-Marke bereiten will.

Der Hankook Technodome verkörpert Hankooks starken Einsatz für Innovation durch Forschung und Entwicklung und wird deshalb als zentraler Knotenpunkt der globalen F&E-Infrastruktur des Unternehmens dienen. In der Hightech- Einrichtung, in der insbesondere zukunftsweisende Forschungs-und Entwicklungsvorhaben durchgeführt werden sollen, wird sich das Unternehmen auf einzigartige Reifen-Technologien konzentrieren, die Hankook im Zuge der mittel- bis langfristigen F&E-Pläne zu dem Reifenhersteller mit der weltweit innovativsten Reifentechnologie machen sollen. Das neue F&E-Zentrum wird außerdem eine vorrangige Rolle bei der Umsetzung von Hankooks proaktiver Unternehmenskultur spielen, indem es Arbeitsprozesse im Forschungsbereich optimiert und damit kontinuierlich die F&E-Kompetenz des Unternehmens auf seinem Weg zur globalen Top-Marke stärkt.

Entworfen wurde der Hankook Technodome von Foster + Partners, einem von Sir Norman Foster gegründeten Architekturbüro, das Hankooks moderne Technologie, Vision und Kultur in das Gebäude einfließen ließ. Der Hankook Technodome steht in Daejeon, Korea, und ist das Ergebnis einer Gesamtinvestition von 266.4 Milliarden KRW (rund 220 Millionen Euro). Das F&E-Zentrum hat eine Grundfläche von 96.328 m2 und besteht aus einem Gebäude mit sechs Etagen sowie einem Wohngebäude mit acht Etagen, in dem Mitarbeiterunterkünfte, ein Fitnessstudio, medizinische Einrichtungen, ein Café und eine Kindertagesstätte untergebracht sind.

Mit dem Hankook Technodome erhält Hankook die Gold-Zertifizierung LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) des USGBC (U.S. Green Building Council), einem der angesehensten Zertifizierungssysteme für umweltfreundliches Bauen.

Darüber hinaus ist der Hankook Technodome auf eine weitere Festigung der Technologieführerschaft des Unternehmens ausgelegt, um effektiv die Herausforderungen des sich ständig wandelnden Geschäftsumfelds der Automobilindustrie zu bewältigen, in dem sich neue Technologien wie Elektrofahrzeuge und autonom fahrende Autos durchsetzen. Dazu ist der Hankook Technodome mit verschiedensten, hochmodernen Forschungs- und Testeinrichtungen ausgestattet. So verfügt das neue F&E-Zentrum unter anderem über Fahrsimulationssysteme und Prüfstände für spezielle Fahrwerksparameter (SPMM = Suspension Parameter Measurement Machine), um Tests zu virtualisieren und die Ergebnisse digital weiter zu verarbeiten. Besondere Entwicklungsschwerpunkte werden unter anderem umweltfreundlichen Materialien, neuen Materialentwicklungs- und Simulationstechniken sowie Vernetzungstechnologien sein.

Zudem plant das Unternehmen mithilfe des Hankook Technodomes die weitere Implementierung seiner proaktiven Unternehmenskultur, um seine Stellung als globales Top-Unternehmen weiter zu festigen. Im Rahmen des „One Company Concept“ sind im Technodome 10 eigenständige Büros und Laboratorien unter einem Dach zusammengefasst.

Seung Hwa Suh, Hankook Tires Vorstands-Vorsitzender: „Der Hankook Technodome verfügt über Hightech-Einrichtungen und eine optimale Arbeitsumgebung, um unsere globale Wettbewerbsfähigkeit durch innovative Technologien zu stärken, gleichzeitig aktiv auf schnelle Veränderungen unseres Geschäftsumfeldes reagieren und auf die Bedürfnisse verschiedener Kunden abgestimmte Produkte liefern zu können. Der Hankook Technodome bildet eine großartige Grundlage für den Weg unseres Unternehmens, eine Vorreiterrolle in der Reifenindustrie zu übernehmen, da er für optimierte Prozesse in der Entwicklung von Zukunftstechnologien steht. Mit dieser Einrichtung werden wir Hankook Tire als globales Top-Unternehmen etablieren.“