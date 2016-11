Hankooks „Sound Absorber“-Technologie – Erstausrüstung für Audi Q7 und SQ7 TDI. Hankooks Ultra-High-Performance-Reifen wurden vom Premium-Automobilhersteller Audi einmal mehr für die Erstausrüstung ausgewählt. Die neue Technologie „sound absorber®“ des Unternehmens kommt erstmals bei seinem Flaggschiff-Reifen Hankook Ventus S1 evo² SUV zum Einsatz und wird ab Werk in die 22-Zoll-Reifen der Audi Q7-Modellreihe, einschließlich des brandneuen Audi SQ7 TDI, integriert. Die Audi AG entschied sich aufgrund der erfolgreichen Kombination aus Leistungsfähigkeit und Komforteigenschaften für diese Bereifung.

Premium Reifenhersteller Hankook liefert Erstausrüstungs-Bereifung für die Audi Q7-Modellreihe, einschließlich des kürzlich eingeführten Spitzenmodells Audi SQ7 TDI. Die erste S-Line der Q7er Reihe des Premium-Automobilbauers Audi ist aktuell der leistungsstärkste Diesel-SUV auf dem Markt und verfügt über eine Reihe modernster Technologien, von denen einige zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte des Automobils zum Einsatz kommen. Gemeinsam mit seinen Q7-Schwestermodellen wird der SQ7 TDI optional unter anderem mit dem Ultra-High-Performance-Reifen Hankook Ventus S1 evo² SUV in der Größe 285/35 R 22 106 Y XL ausgestattet, der über Hankooks neue „sound absorber®“ Technologie verfügt.

Ultra-High-Performance & Komfort

Um die Anforderungen der Audi AG an ihre Premium-SUV-Reihe in jeglicher Hinsicht zu erfüllen, entwickelten Hankooks Ingenieure ein Ultra-High-Performance-Modell, ohne Abstriche bei den erforderlichen Komforteigenschaften zu machen, die ein Muss für diese Art von Luxusautos sind. Da ein in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen auftretendes, stärkeres Innengeräusch typisch für sportlich leichte Reifen mit niedrigen Querschnitten ist, war dessen Reduzierung ein zentraler Aspekt und bildete einen Schwerpunkt bei der Entwicklungsarbeit, die ein leistungsstarkes und gleichzeitig angenehmes Fahrerlebnis zum Ziel hatte.

Die Ingenieure von Hankook passten die unternehmenseigene „Flüsterreifen“-Technologie „sound absorber®“ an ihr Flaggschiff-Modell, den Ventus S1 evo² SUV, an. Eine spezielle Polyurethanschaumplatte, die Geräusche im Reifeninneren dämpft, wird mit einer dünnen Schicht des Hankook Sealguard-Materials an die Innenseite der Lauffläche geklebt. Mit dem Ventus S1 evo² SUV hat sich Audi für einen Reifen entschieden, der sportliches und dynamisches Fahrverhalten mit hohem Federungskomfort, einem sehr geringen Rollgeräusch und reduziertem Rollwiderstand verbindet. Die Sicherheitseigenschaften, zu denen zum Beispiel auch der Nassgriff zählt, wurden ebenfalls speziell auf die Anforderungen von Hochleistungs-SUV der Luxusklasse zugeschnitten.

Ventus S1 evo² SUV

Die fortschrittliche Technologie des Ventus S1 evo² SUV mit Multi-Tread-Radius und doppellagiger Rayon-Karkasse sorgt für eine unter allen Bedingungen stets bestmögliche Reifenaufstandsfläche. Der Reifen beeindruckt nicht nur mit hohen Aquaplaning-Reserven, sondern auch mit optimalem Straßenkontakt für ein gleichmäßig hohes Leistungsniveau auf nasser und trockener Fahrbahn. Auch die Fahrkontrolle und Sicherheit bei hohen Geschwindigkeiten wurden erheblich verbessert. Das innovative, DTM-inspirierte 3-lagige Blockdesign mit seiner speziellen Treppenanordnung der äußeren Rippenblöcke sorgt zudem auch bei fortschreitende Reifenabnutzung für einen gleichmäßig hohen Gripp des Reifens und garantiert so durchweg hohe Traktions- und Bremsleistungen über den gesamten Lebenszyklus des Reifens hinweg.

Eine moderne, hochgriffige Styrol-Polymer-Silica-Mischung für die Lauffläche ermöglicht nicht nur optimierten Nassgriff, sondern auch einen geringeren Rollwiderstand für eine bessere Umweltverträglichkeit. Eine optimierte Abrieb- und Wärmealterungsbeständigkeit trägt zudem zu einer höheren Laufleistung und damit zur hohen Wirtschaftlichkeit des Reifens bei. Das verfeinerte Kühlsystem des Reifens ermöglicht darüber hinaus eine schnellere Wärmeableitung für stabileres Handling und eine insgesamt längere Lebensdauer des Reifens.