Harley-Davidson Lederjacke – Back in Black

Harley-Davidson Lederjacke – Back in Black. Man sagt, die erste echte Bikerjacke mit Reißverschluss sei von einem New Yorker Lederschneider für einen Harley-Davidson Händler auf Long Island angefertigt worden. Das Kleidungsstück muss eingeschlagen haben wie eine Bombe, denn es trat einen Siegeszug an, der seinesgleichen sucht – und die Motor Company nahm die „Genuine Black Horsehide Leather Jackets“ 1947 in ihr offizielles Bekleidungsprogramm auf. Die großen Rebellen der Leinwand und unzählige Rockstars liebten Lederjacken im Biker-Style, da sie ihnen einen verwegenen Look verpassten, während die Cops der Highway Patrol die praktischen Qualitäten des robusten Kleidungsstücks schätzen.

Pünktlich zum 70. Geburtstag der echten Harley-Davidson Bikerjacke präsentiert die Motor Company eine neue und zeitgemäße Version des klassischen Themas: das neue „Master Distressed Slim Fit Leather Biker Jacket“ für Ihn (Best. Nr.: 98003-18VM, UVP: 499 Euro) und das „Wild Distressed Leather Biker Jacket“ (Best. Nr.: 98017-18VW, UVP: 479 Euro) für Sie.

Der Used Look des Leders und der Vintage Style der Stick-Graphics werden von Hand erzeugt, was jede Jacke zu einem Unikat macht. Die Damen- und die Herrenjacke gehören zur „1903 Collection“ der Harley-Davidson MotorClothes. Sie sind nur bei autorisierten Harley Händlern erhältlich. Weitere Informationen zu den Fashion-Kollektionen unter motorclothes.harley-davidson.eu.