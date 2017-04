HEICO SPORTIV – 21 Zoll Sportfelge für den Volvo XC60

Heico Sportiv – 21 Zoll Sportfelge für den Volvo XC60. Als weltweit erster Fahrzeugveredler bietet Heico Sportiv noch vor der Markteinführung des neuen Volvo XC60 eine individuelle Alufelge an. Das VOLUTION V. Gussrad ist die Neuinterpretation des erfolgreichen Fünfspeichen-Rades von Heico Sportiv und in der Dimension 9×21 Zoll ab Ende April 2017 erhältlich.

Der neue Volvo XC60 schickt sich an das bisherige Erfolgsmodell aus Schweden zu beerben. Das Premium-SUV ist der jüngste Ableger der modularen Plattformstrategie SPA (Scalable Product Architecture) und verfügt schon ab Werk über ein umfangreiches Individualisierungsprogramm.

Heico Sportiv bietet als erster Fahrzeugveredler ein Gussrad an, welches in gewohnt gekonnter Manier ein dynamisches und zeitloses Design vereint und oberhalb des Volvo-Angebots positioniert ist. Dazu Geschäftsführer Holger Hedtke: „Als mit der Marke Volvo verwurzelter Spezialist sind wir in der Lage, Produkte, die der Markt fordert aber vom Hersteller nicht angeboten werden, schnell umzusetzen. Beim neuen Volvo XC60 sind wir daher besonders stolz darauf, dem Ruf als schnellster Anbieter wiederholt gerecht zu werden.“

Die Evolution des klassischen VOLUTION V. Fünfspeichen-Rades verfügt über eine stark konkave Ausführung der Speichen, die das Rad noch dynamischer und breiter erscheinen lassen. Die Herstellung erfolgt im Niederdruck-Gussverfahren, anschließend wird in einem aufwendigen Zerspanungsprozess überschüssiges Material hinter den Radspeichen entfernt. Durch diese Maßnahme wird bei der 0,5 Zoll breiteren Variante von Heico Sportiv im Vergleich zum Volvo Serienrad „Turbine“ in 8,5×21 Zoll eine Gewichtsersparnis von 6% erzielt. Eine für jede Ausführung perfekt gewählte Einpresstiefe der Felge gewährleistet zudem einen bündigen Kotflügelübergang. Sichtbares Highlight ist die Veredelung durch eine verschraubte Edelstahl-Plakette mit gelasertem Heico Sportiv-Logo.

Die speziell für den neuen Volvo XC60 und die Modelle S, V und XC90 entwickelte Sportfelge passt auch hervorragend auf den XC60 der ersten Generation. Zur Einführung wird die VOLUTION V. 9×21″ Sportfelge in der Farbkombination „Diamond-Cut, Black“ verfügbar sein, weitere Farben folgen.