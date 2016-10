Heico Sportiv knackt erstmals 400 PS-Marke. Mit dem neuen e.motion® Leistungskit für den Volvo S60 und V60 Polestar knackt Heico Sportiv erstmals die magische 400 PS-Marke und bietet damit den stärksten Volvo seiner 21-jährigen Firmenhistorie an. Das neu entwickelte e.motion Leistungskit besteht aus der neusten Generation der e.motion Leistungssteigerung inkl. Speedpack, einem Ladeluftkühler und einem Sportluftfilter-Einsatz. Die maximale Leistung beträgt 294 kW/400 PS und 550 Nm Drehmoment, was eine Höchstgeschwindigkeit von 275 km/h (elektronisch abgeregelt) ermöglicht.

Heico Sportiv entwickelt und vertreibt seit 1995 Leistungssteigerungen für Volvo Automobile und beansprucht die Führungsrolle unter den professionellen Anbietern von Volvo Tuning. Nach der Übernahme von Polestar durch Volvo und der Erweiterung des Performance-Programms bietet Heico Sportiv nun gezielt Produkte für die Polestar-Komplettfahrzeuge an und folgt damit konsequent dem Anspruch, die Grenze des technisch Machbaren und den Grad der Individualisierung mit qualitativ hochwertigen Produkten und einem persönlichen Serviceangebot weiter nach oben zu verschieben.

Neustes Beispiel dafür ist der Volvo S60 und V60 Polestar. Bereits serienmäßig leistet das Sportmodell satte 270 kW/367 PS und 470 Nm und ist damit der stärkste bis dato angebotene Serien-Volvo. Für die Ingenieure von Heico Sportiv stellte eine weitere Leistungssteigerung daher eine besondere Herausforderung dar, die mithilfe eines eigens konzipierten Leistungskits überzeugend gemeistert wurde.

Die Zahlen sprechen für sich: 294 kW/400 PS und 550 Nm Drehmoment beschleunigen sowohl die Limousine S60 als auch den Kombi V60 auf eine elektronisch abgeregelte Höchstgeschwindigkeit von 275 km/h . Der Sprint auf Tempo 100 erfolgt 0.4 Sekunden schneller als im Serienmodell, bei der Durchzugsmessung von 80 auf 180 km/h im 6. Gang vergehen 2.8 Sekunden weniger. Möglich wird dies durch eine neue Generation der Heico Sportiv e.motion Unit, welche mit nur einem Steuergerät die Leistungssteigerung und gleichzeitige die Anhebung der serienmäßigen Geschwindigkeitslimitierung von 250 auf 275 km/h erlaubt. Für eine kühlere Ansaugluft sorgt ein Ladeluftkühler, welcher im Vergleich zum Serienkühler eine dreifach größere Oberfläche aufweist. Ein passender Sportluftfilter für den originalen Luftfilterkasten garantiert einen höheren Luftdurchsatz.

Die Montage des e.motion Leistungskits erfolgt beim autorisierten Volvo-Vertragshändler (Heico Sportiv Premium- und Servicepartner) und hat keinen Einfluss auf die Emissionseinstufung oder vorgeschriebenen Service- und Wartungsintervalle. Die inkludierte Garantie umfasst bis zu 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung ab Erstzulassung und ist in Umfang und Abwicklung an die Volvo Herstellergarantie angelehnt. Dank einfachster Montage ist e.motion schnell installiert, online programmierbar sowie diagnose- und updatefähig. Ein Gutachten zur Eintragung in die Fahrzeugpapiere wird ohne Aufpreis mitgeliefert.

Das e.motion Leistungskit für den Volvo S60 und V60 Polestar ist ab November 2016 erhältlich und kostet 4.990 Euro inkl. MwSt.