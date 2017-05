Heimspiel – X-Bow Battle gastiert am Red Bull Ring

Heimspiel – X-Bow Battle gastiert am Red Bull Ring. Die größte Markenpokal-Rennserie Europas ist im Anflug auf den Red Bull Ring – und damit auf ihr Saison-Highlight und „Heimspiel“. Am 26. und 27. Mai 2017 sorgen rund 55 KTM X-Bow Rennfahrzeuge in drei verschiedenen Klassen und mit sieben Rennläufen für Spannung und Action – selbstverständlich bei freiem Eintritt. Die Pilotinnen und Piloten dürfen sich also bestimmt über zahlreiche Fans und Zuseher freuen, die übrigens auch im Fahrerlager herzlich willkommen sind, um dort einen genauen Blick auf die verschiedenen KTM X-Bow Rennfahrzeuge zu werfen.

Die Einsteiger- bzw. Nachwuchs-Rennserie „Rookies Challenge“ (KTM X-Bow R mit rund 270 PS und Michelin-Slick-Bereifung) wird mit 20 Fahrern vollends ausgebucht sein – im international (acht verschiedene Nationen!) stark besetzten Feld stechen für das Rennen auf dem Red Bull Ring besonders drei Piloten heraus: Erstens David Freiburghaus, ein junger Schweizer, der beim Saison-Auftakt in Brünn beide Rennen gewinnen konnte. Die große Frage lautet: Kann er seinen Siegeslauf am Red Bull Ring fortsetzen? Zweitens Michael Cisar, der steirische Lokalmatador aus Voitsberg, der in Brünn schon knapp am Eidgenossen dran war und auf seiner „Heimstrecke“ natürlich auf die oberste Stufe des Podiums möchte. Und drittens Felix von der Laden: Der deutsche Youtube-Superstar (knapp vier Millionen Abonnenten!) hat bereits in Brünn bewiesen, dass er nicht nur sensationelle VLOG-Videos produziert, sondern auch richtig schnell Auto fährt. Auch er möchte in der Steiermark auf das Podest– und das ganze natürlich auf Video festhalten.

In der „Elite“ Wertung (KTM X-Bow RR Fahrzeuge mit rund 360 PS und Michelin- Slick-Bereifung) treffen ebenfalls über 20 Mitbewerber aufeinander. Besonderes Augenmerk sollten die Fans hier auf das „Duell der Giganten“ werfen: Der deutsche Steffen Faas konnte in Brünn einen Doppelsieg feiern, doch der Steirer Holger Baumgartner kam ihm vor allem im zweiten Rennen sehr nahe. Für sein „Heimspiel“ ist der schnelle Mann aus Bruck an der Mur natürlich besonders motiviert, er wird alles versuchen, um auf dem Red Bull Ring siegreich zu sein und seine zahlreichen Fans vor Ort zu begeistern!

Last but not least: In der in diesem Jahr neu eingeführten „GT4“ Klasse, die mit den spektakulären, für den internationalen GT4-Rennsport konzipierten KTM X-Bow GT4 Fahrzeugen (rund 360 PS und Michelin-Slick-Bereifung) bestritten wird, treffen indirekt zwei ehemalige Rallye-Asse aufeinander: Der sechsfache Staatsmeister Raphael Sperrer als „Sperrer Motorsports“ Teamchef seiner oberösterreichischen Landsleute beziehungsweise Piloten Eyke und Eike Angermayr (Vater und Sohn) einerseits, der dreifache Staatsmeister Achim Mörtl als Pilot in seinem „Racecom“ Team andererseits. Weitere Infos unter www.x-bow-battle.at