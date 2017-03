Honda Africa Twin – Höhenrekord für Zweizylinder Bikes. Seit einem Jahr erfreut sich die lange erwartete neue Honda CRF1000L Africa Twin weltweit enormer Beliebtheit und großer Nachfrage. Jetzt wurden mit der Abenteuer Enduro gänzlich neue Höhen erklommen und mit der Befahrung eines südamerikanischen Bergmassivs sogar ein neuer Höhenrekord für Zweizylinder Bikes aufgestellt.

Ort der Handlung war die Atacama-Region um den weltweit höchsten aktiven Vulkan „Nevado Ojos del Salado“, der zwischen Argentinien und Chile liegt. Ein fünfköpfiges Fahrerteam mit Africa Twins arbeitete sich in der Berglandschaft in luftige Höhen vor und erreichte eine neue Rekordhöhe von 5.965 Metern über Meereshöhe. Fabio Mossini, Enduro-Sportfahrer aus dem Honda Südamerika Team, war am Ende derjenige, der die Höchstmarke setzte, bevor zwei Meter tiefer Schnee dem Vorwärtsdrang schließlich ein Ende setzte und ein Weiterkommen unmöglich machte.

Nach fünf Tagen vor Ort zur Vorbereitung und Höhenakklimatisierung wurde der finale Anstieg innerhalb von 24 Stunden bewältigt. Die Serien Africa Twins waren mit Termignoni-Auspuff, überarbeiteten Kettenrädern, grobstolliger Metzeler Bereifung (MC360) und Teilen aus dem Honda Zubehörprogramm ausgestattet. Die Strecke führte über Bergwege und unbefestigtes Gelände, zum Teil bei minus fünf Grad. Bewältigt werden mussten brüchiger Asphalt, Schotter, Erde, Geröll, Sand, felsige Partien ebenso wie Schnee- und Eis-Passagen.

Mit dieser Extrem-Tour unterstreicht die Africa Twin nochmals ihre hervorragenden Offroad-Qualitäten und präsentiert sich als das beste Adventure-Bike in seiner Klasse.