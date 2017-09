Honda – Alle neuen Modelle für Europa werden elektrifiziert

Honda – Alle neuen Modelle für Europa werden elektrifiziert. Takahiro Hachigo, Präsident und CEO der Honda Motor Co. Ltd., bestätigte in seiner Rede auf der IAA, dass alle neuen, künftig in Europa eingeführten Modelle über elektrifizierte Antriebssysteme verfügen werden.Das Honda Urban EV Concept baut auf einer komplett neuen Plattform auf und zeigt innovative Technologie in einem modernen und schlichten Design.

Honda hat sich das globale Ziel gesetzt, bis 2030 zwei Drittel aller verkauften Neufahrzeuge der Marke mit einem elektrifizierten Antrieb auszustatten. In Europa soll dieses Ziel bereits 2025 erreicht werden. „Hier in Europa sehen wir, dass die Entwicklung in Richtung Elektrifizierung schneller voranschreitet als in anderen Regionen“, so Hachigo und fügte hinzu, dass Europa damit die angemessene Bühne für die weltweite Premiere des „Next Step“ der „Electric Vision“-Strategie von Honda ist.

Philip Ross, Senior Vice President von Honda Motor Europe, präsentierte den neuen CR-V Hybrid-Prototype. „Dieses Fahrzeug wird der erste Hybrid-SUV von Honda in Europa sein, der ab 2018 erhältlich ist“, so Ross.

Der Hybridantrieb des CR-V bietet hohe Effizienz und geschmeidige Kraftentfaltung. Das i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive) Hybridsystem kommt ohne ein konventionelles Getriebe aus und verfügt stattdessen über eine einzelne feste Fahrstufe, die eine direkte Verbindung zwischen beweglichen Komponenten herstellt, um so eine reibungslose Drehmomentübertragung innerhalb des Systems zu ermöglichen.

Darüber hinaus stellte Ross das neue Power Manager Concept von Honda vor, ein voll integriertes Energieübertragungssystem, welches in der Lage ist, die Energiezufuhr zwischen Stromnetz, privaten Haushalten und Elektrofahrzeugen zu steuern sowie erneuerbare Energie-Ressourcen wie Solarzellen zu nutzen. Honda nimmt an einem Pilotprojekt in Westfrankreich teil, welches das Ziel hat, bis 2019 ein großes regionales, intelligentes Stromnetz zu errichten (Smart Grid).