Honda auf der 45. „Tokyo Motor Show“ 2017

Honda auf der 45. „Tokyo Motor Show“ 2017. Takahiro Hachigo, President und Representative Director, CEO: „Hondas Stärke liegt in einer breiten Produktpalette, darunter Motorräder, Autos, Power Products und Jets. 28 Mio. Kunden kaufen unsere Produkte weltweit. Diese Stärken als Hersteller sowie die engen Beziehungen, die wir zu unseren Kunden pflegen, zeugen von Hondas Leidenschaft, die Menschen dabei zu unterstützen, ihre Lebensqualität nachhaltig zu verbessern, jenseits von Landesgrenzen oder Zeiten. Honda plant seine Produktpalette von Motorrädern und Autos weiter auszubauen, welche eine der wesentlichen Stärken des Unternehmens darstellen, und Kunden weltweit weiterhin eine breite Auswahl attraktiver Produkte zu bieten.

Im Automobilbereich haben wir unsere Produktpalette an Hybridfahrzeugen stetig ausgeweitet und werden auch in Zukunft unser Augenmerk verstärkt auf Hybrid-, Plug-in-Hybrid- sowie Elektrofahrzeuge legen. Im Zuge der zunehmenden Elektrifizierung unserer Fahrzeuge wird Honda weiterhin die Erreichung unserer fortwährenden Leidenschaft anstreben, Menschen zu unterstützen und ihnen Freude am Fahren zu bereiten. Honda wird auch in Zukunft die Herausforderungen annehmen, die Lebensqualität unserer Kunden nachhaltig zu verbessern.“

Honda Sports EV Concept

Weltpremiere des Honda EV Concept: Ein Konzeptfahrzeug, welches Elektroleistung und künstliche Intelligenz (AI) in einer kompakten Karosserie vereint, um dem Fahrer optimalen Fahrspaß zu bieten und ihm das Gefühl zu geben, eine Einheit mit dem Fahrzeug zu bilden.

Honda Urban EV Concept

Das Honda Urban EV Concept basiert auf Elektroantrieb und baut auf einer komplett neuen Plattform auf. Es ist ein Konzeptmodell, welches die zukünftige Richtung Hondas hinsichtlich Technologiekonzept sowie Designmerkmale für die geplanten serienmäßig produzierten Elektromodelle vorgibt. Ein auf diesem Konzept basierendes neues Modell wird zuerst in Europa erhältlich sein, bevor es 2020 in Japan auf den Markt kommt.

Honda NeuV

Der Honda NeuV ist ein Konzeptmodell mit Elektroantrieb, welches sich an das Potential neuer Mobilitätsprodukte herantastet und verstärkt auf Technologien für autonomes Fahren und künstliche Intelligenz setzt. Basierend auf der Mimik und dem Tonfall des Fahrers erkennt NeuV dessen Stress-Level und unterstützt ihn bei der Fahrsicherheit. Er sammelt Informationen zum Lebensstil sowie zu Präferenzen und trägt so zu einer besseren Kommunikation zwischen Fahrer und Fahrzeug bei.

Honda CR-V

Der Honda CR-V ist ein überaus beliebtes SUV-Modell bei Kunden in mehr als 160 Ländern. Die Modellpalette dieses komplett neuen CR-V umfasst Hondas ersten Hybrid-SUV-Antrieb in Europa mit Hondas eigens entwickeltem „SPORT HYBRID i-MMD“ Two-Motor Hybridsystem, welches mit Front- sowie mit Allradantrieb erhältlich sein wird. Die Benzinmodelle werden durch eine Version mit drei Sitzreihen ergänzt. Der Verkaufsstart des neuen CR-V in Japan ist für 2018 geplant.

Clarity PHEV

Basierend auf Hondas Sport Hybrid i-MMD wurden Batterieleistung sowie -kapazität erhöht und die Reichweite des Elektroantriebs konnte auf über 100 km gesteigert werden. Den Clarity PHEV, ein Plug-in Hybridmodell der neuen Generation, kennzeichnen ein Außendesign mit geringer Fahrzeughöhe, ein geräumiger Fahrgastraum für 5 Erwachsene sowie großzügige Ladekapazität. Der Verkaufsstart des Clarity PHEV in Japan ist für Sommer 2018 geplant.

Honda RoboCas Concept

Der Honda RoboCas Concept ist ein kleines elektronisches Mobilitätsprodukt, welches Träume und Ideen seiner Fahrer wahr werden lässt. Verschiedene Stauraumtypen einschließlich Überdachung lassen sich frei mit einem kompakten Karosserieunterbau mit Fahrfunktion kombinieren.