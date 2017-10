Honda Civic Type R – beliebtester Kompaktsportler

Honda Civic Type R – beliebtester Kompaktsportler. Die Leser einer deutschen Fachzeitschrift wählten den Honda Civic Type R in der Importeurswertung zum beliebtesten Kompaktsportler.

Insgesamt nahmen rund 13.200 Leser an der Wahl zu den “sport auto Awards” teil, die als wichtiger Stimmungsbarometer in der Sportwagen- und Tuningbranche gelten. Die Preisverleihung fand in Stuttgart statt. Das Vorgängermodell des neuen Civic Type R sicherte sich im Jahr 2015 ebenfalls den ersten Platz bei den Importeuren.

Hondas “Rennwagen für die Straße” beschleunigt in 5,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h, verfügt über einen optimierten 2.0 VTEC TURBO Motor mit 320 PS und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 272 km/h. Die markanten Änderungen an der Karosserie optimieren die aerodynamischen Eigenschaften des Fahrzeugs. Der Innenraum ist mit auffälligen Sportsitzen mit roten und schwarzen Akzenten versehen und für optimalen Halt bei sportlicher Fahrweise ausgestattet.

Wie Civic Fünftürer und Civic Limousine verfügt auch der neue Civic Type R serienmäßig über Honda SENSING, eines der umfangreichsten Sicherheitspakete in seiner Klasse. Es beinhaltet unter anderem einen präventiven Fahrerassistenten inklusive Kollisionswarnsystem, einen aktiven Spurhalteassistenten und eine intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelung. Die ersten Fahrzeuge sind bereits bei den österreichischen Honda Händlern eingetroffen.