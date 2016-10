Honda Clarity Fuel Cell – 589 Kilometer Reichweite mit einer Tankfüllung. Der Honda Clarity Fuel Cell hat von der US-Umweltschutzbehörde EPA (United States Environmental Protection Agency) die beste Reichweitenbewertung eines Elektrofahrzeugs ohne Verbrennungsmotor in den USA erhalten. Die EPA bestätigte für das Brennstoffzellen-Elektrofahrzeug eine Reichweite von 589 Kilometern (366 Meilen) bei einem äquivalenten Kraftstoffverbrauch von 109 Kilometern pro Liter im kombinierten Zyklus (68 MPGe).

Der Clarity Fuel Cell ist das erste Brennstoffzellen-Elektrofahrzeug, bei dem der gesamte Brennstoffzellenantrieb im Motorraum platziert ist. Honda hat die Größe des Brennstoffzellenstacks im Vergleich zum Vorgängermodell um 33 % reduziert und gleichzeitig die Leistungsdichte um 60 % gesteigert. Dank der kompakten Brennstoffzelle und dem integrierten Antriebsstrang bietet der Clarity Fuel Cell einen deutlich geräumigeren Fahrgastraum mit Platz für fünf Personen.

In Europa führt Honda den Clarity Fuel Cell im Rahmen des HyFIVE-Programms in ausgewählten Märkten ein. Ziel des europäischen Projekts ist die Entwicklung, der Einsatz und die Realisierbarkeit der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie zu demonstrieren. Gemeinsam mit Partnern aus der Industrie möchte Honda mit dem HyFIVE-Programm wertvolle Daten über das Nutzungsverhalten für Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge und Wasserstofftankstellen sammeln. Die ersten Fahrzeuge sollen noch vor Ende des Jahres in Europa verfügbar sein.