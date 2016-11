Honda Clarity Fuel Cell kommt nach Europa. Die ersten sechs Exemplare des Honda Clarity Fuel Cell sind diese Woche in Europa eingetroffen. Die Brennstoffzellenfahrzeuge werden an Kunden in London und Kopenhagen ausgeliefert und kommen im Rahmen des „HyFIVE“-Projekts1 („Hydrogen for Innovative Vehicles“) zum Einsatz, das die Bekanntheit und Akzeptanz der Brennstoffzellentechnologie sowie den Aufbau einer Infrastruktur in Europa fördert.

Nach Abschluss der Einführungsphase werden 185 Brennstoffzellenfahrzeuge von fünf Automobilherstellern an Privat- und Firmenkunden in Dänemark, Deutschland, Großbritannien, Italien, Österreich und Schweden ausgeliefert. „HyFIVE“ wird von der Initiative „Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking“ (FCHJU) finanziell gefördert.

Honda Clarity Fuel Cell

Mit dem Clarity Fuel Cell hat Honda das weltweit erste Serienmodell einer Limousine entwickelt, bei dem der gesamte Brennstoffzellenantrieb im Motorraum platziert ist, sodass im Fahrgastraum bis zu fünf Personen Platz finden. Bei einem kürzlich von der US-Umweltschutzbehörde EPA durchgeführten Test erzielte das Fahrzeug eine effektive Reichweite von 366 Meilen (589 km) bei einem äquivalenten Kraftstoffverbrauch von 109 Kilometern pro Liter im kombinierten Zyklus (68 MPGe)2 – mehr als jedes andere emissionsfreie Serienmodell.

„Honda war schon immer führend auf dem Gebiet der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie und blickt auf mehr als 30 Jahre Forschung und Entwicklung zurück. Die Ankunft der Fahrzeuge in Europa und unsere Teilnahme am HyFIVE-Projekt sind der nächste Schritt hin zu Hondas Vision einer vollständigen Kommerzialisierung dieser zukunftsweisenden Technologie“, erklärte Thomas Brachmann, Chief Project Engineer, Honda Research & Development und Leiter des Clarity Fuel Cell Programms von Honda in Europa.

Der Clarity Fuel Cell ist Hondas größte Errungenschaft auf dem Gebiet der Elektromobilität und unterstreicht das kürzlich durch den Präsidenten des Unternehmens, Takahiro Hachigo, angekündigte Ziel, bis zum Jahr 2030 zwei Drittel der Modelle mit Brennstoffzellen-, Elektro- oder Hybridtechnologie auszurüsten.