Honda CRF250R – Crosser-Update

Honda CRF250R – Crosser-Update. Die CRF250R erhält einen neuen DOHC-Einzylinder-Motor, der 9 % mehr Spitzenleistung, ein breiteres Drehzahlband und eine höhere Maximaldrehzahl bietet, sowie einen serienmäßigen E-Starter. Das Chassis des Modelljahrs 2018 ist erstmals komplett identisch mit dem der CRF450R, inklusive der mit Stahlfedern ausgestatteten 49 mm Showa-Upside-Down-Gabel.

Die 2018 CRF250R macht einen Riesenschritt nach vorne und übernimmt die „Absolute Holeshot“-Philosophie der 2017 CRF450R. Die siebte Entwicklungsstufe in der Evolution des Viertelliter-Crossers kommt einer Revolution gleich, denn die Ingenieure des weltgrößten Motorradherstellers statten die CRF250R mit dem Chassis der CRF450R aus und entwickeln dazu ein brandneuen DOHC-Motor. Das Konzept der CRF250R basiert darauf, den Wünschen der Honda Motocross-Fahrer gerecht zu werden.

Mit dem einstellbaren, elektronischen Mapping und der nutzerfreundlichen Ergonomie eignet sich die CRF250R weiterhin für Hobby-Piloten, die damit auch ihr Fahrkönnen optimal ausschöpfen und sich weiter verbessern können. Das Leistungsvermögen der 2018 CRF250R wurde aber in punkto Leistung und Handling noch weiter optimiert und damit ein konkurrenzfähiges Bike angeboten, welches alle Performance-Parameter für ein bestmögliches Rennen erfüllt, um jenen eine Maschine anzubieten, die um den Sieg fahren.

Wie der 450er Crosser verfügt auch die CRF250R über modernes solides Design, das optisch wie ergonomisch überzeugt und viel Bewegungsfreiheit ermöglicht. Die Grafikelemente auf den Kunststoff-Bauteilen sind kratzfest, langlebig und bieten eine coole Optik. Die 2018 CRF250R hat ein um 5 % verbessertes Leistungsgewicht im Vergleich zum Vorgänger. Im direkten Praxisvergleich beschleunigt die neue CRF250R damit die ersten 10 Meter aus der Startmaschine um 3 % schneller und um 3,6 % schneller über die ersten 30 Meter. Das entspricht in etwa einer halben bzw. einer ganzen Motorradlänge.

Statt mit einem Kickstarter ist die neue CRF250R mit einem Elektrostarter bestückt, der möglichst nahe am Massenschwerpunkt im Motorgehäuse platziert ist, um das vorteilhaft leichte Handling zu unterstützen. Das Fahrzeuggewicht insgesamt steigt durch die Ausstattung mit E-Starter sowie einer leichtgewichtigen Lithium-Ionen-Batterie insgesamt lediglich um ein Kilogramm.

Der neukonstruierte Aluminiumrahmen (7. Generation der CRF-Historie) fällt 340 Gramm leichter aus als beim Vorgänger. Die sich verjüngenden seitlichen Rahmenprofile gestatten den idealen Mix aus Stabilität und gewünschter Flexibilität, in Einklang mit perfektem Gefühl für die Vorderradführung sowie maximaler Traktion in Beschleunigungsphasen. Die Showa-SFF-TAC-Air-Telegabel des Vormodells ersetzt eine 49 mm Showa-Upside-Down-Gabel mit herkömmlichen Stahlfedern. Dieser Gabeltyp aus dem 450er Modell ist keine weiterentwickelte Version einer älteren 48 mm Telegabel, sondern eine Variante einer Showa-Kit-Gabel, die von Rennteams in der japanischen MX-Championship erfolgreich eingesetzt wurde.

Aluminium-­Speichenfelgen halten die ungefederten Massen so gering wie möglich. Die Felgendimensionen: Vorne 21 x 1.6 Zoll, hinten 19 x 1.85 Zoll. Serienmäßig werden Dunlop Geomax MX3S-Reifen verwendet, vorne in der Dimension 80/100-21 und hinten in 100/90-19.

Die CRF250R des Modelljahrs 2018 ist ebenfalls mit dem 6,3 Liter Titan-Tank der CFR450R ausgestattet, der exakt 1.039 Gramm wiegt. Die Gewichtersparnis zum vorherigen Kunststofftank beträgt 513 Gramm, was ebenfalls zur Schwerpunktabsenkung beiträgt. Die ergonomisch gestaltete Form und ein flacher Tankdeckel tragen zu optimaler Bewegungsfreiheit des Fahrers bei.

Der Kotflügel lenkt den Fahrtwind effizient in Richtung Kühler. Bei den Bodywork-Kunststoffteilen kommt für die Grafik- und Dekorelemente eine neue Folientechnik zur Anwendung, die schöne Optik mit kratzfestem und dauerhaftem Finish verbindet.