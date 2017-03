Honda will elektrische Zukunft in Europa mitbestimmen

Honda will elektrische Zukunft in Europa mitbestimmen. Prognosen gehen davon aus, dass bis 2025 zwei Drittel aller in Europa verkauften Fahrzeuge über einen Elektroantrieb verfügen. Europa gewinnt damit einen höheren Stellenwert bei der Umsetzung der weltweiten Unternehmensstrategie des japanischen Herstellers Honda. Katsushi Inoue, Präsident und COO Honda Motor Europe, erläuterte auf dem Genfer Automobilsalon, wie Honda die „elektrische Zukunft“ in Europa mitzugestalten will.

„Wir werden unsere weltweiten Ressourcen im Bereich Forschung und Entwicklung nutzen, um schon bald ein umfassendes Portfolio fortschrittlicher Elektroantriebe in Europa anzubieten“, erklärte Inoue. Doch zunächst werde Honda seine europäischen Modelle mit Hybridantrieben ausrüsten. Das erste neue Hybridmodell soll über das Zwei-Motoren-Hybridsystem von Honda verfügen und 2018 in Europa auf den Markt kommen.

Das Angebot soll durch Plug-in-Hybridmodelle, Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge wie den Honda Clarity Fuel Cell ergänzt werden. Den Clarity Fuel Cell, der in Genf zu sehen ist, sieht Honda das fortschrittlichste Brennstoffzellenfahrzeug der Welt. Es bietet eine maximale Reichweite von 620 km.

Das Fahrzeug wurde in Europa Ende vergangenen Jahres im Rahmen der HyFIVE-Initiative (Hydrogen For Innovative Vehicles) eingeführt. Die Initiative hat zum Ziel, Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb bereitzustellen, um die Entwicklung und den Einsatz der Technologie zu demonstrieren.

Die Bekanntgabe der Elektromobilitätsstrategie für Europa folgt wenige Wochen nachdem Honda als eine der wachstumsstärksten Marken in Europa im Jahr 2016 bestätigt worden war. Honda hatte 2016 in EU- und EFTA-Ländern insgesamt 159.126 Fahrzeuge verkauft, ein Plus von 20.8 Prozent im Vergleich zu 2015. Der europäische Pkw-Markt war nur um 6.8 Prozent gewachsen.