Hymer mit neuer Schlechtweg-Teststrecke. Die Hymer-Gruppe hat ihre neue „Schlechtweg-Teststrecke“ auf einer ehemaligen Bahntrasse im Odenwald in Betrieb genommen. Angesiedelt ist die Schüttel- und Rüttelpiste beim Fahrwerksspezialisten Goldschmitt in Höpfingen.

Raue Pflastersteine, Sinuswellen, waschbrettförmige Abschnitte und große Löcher im Asphalt verlangen den Fahrzeugen einiges ab. Auch zwei Wendeschleifen sind ins Testprogramm eingebunden: Hier kann die Wankneigung von Wohnmobilen erprobt werden.

Es soll aber nicht bei der in der Caravaningbranche bisher einmaligen Schüttel-und Rüttelpiste bleiben. Die Schlechtweg-Teststrecke ist ein erster Baustein. Weitere Prüfkomponenten – nicht nur für die Fahrwerkstechnik, sondern auch für die Aufbauten, sollen folgen. Mittelfristig soll an diesem Standort das zentrale Test-und Prüfzentrum für alle Marken des größten europäischen Reisemobilherstellers entstehen. Künftig sollen alle neu entwickelten Reisemobile oder Wohnwagen von Hymer, Dethleffs, Laika, Niesmann+Bischoff, Bürstner, LMC, Carado oder Sunlight, bei Goldschmitt vorm Serienstart geprüft werden. Die Goldschmitt Techmobil GmbH ist seit Anfang 2015 Mitglied der Erwin Hymer Group. Mit der Installation des zentralen Test-und Prüfzentrums in Höpfingen erhält das Unternehmen eine bedeutendere Rolle im Konzern.