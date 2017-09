Hyundai bietet H350 mit Easy-Werksgarantie

Hyundai bietet H350 mit Easy-Werksgarantie. Hyundai bietet den H350 serienmäßig mit Easy-Garantie an. Diese beinhaltet entweder eine Dreijahres-Garantie ohne Kilometerbegrenzung oder eine Fünfjahres-Garantie bis 200.000 Kilometer Laufleistung. Bei hohen Kilometerleistungen greifen Kunden am besten zur Dreijahresgarantie ohne Kilometerbegrenzung. Sie deckt selbst eine sechsstellige Zahl von Jahreskilometern ab, wie sie im Speditionsgewerbe üblich ist. Die Garantien gelten für Fahrzeuge, die von einem autorisierten Hyundai-Vertragshändler in Europa an einen Endkunden verkauft wurden.

Eingeschlossen in das Garantiepaket ist jeweils eine Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst. Auf- und Umbauten im Einrechnungsverfahren erhalten eine Dreijahres-Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Unabhängig von der gewählten Form der Easy-Garantie ist die serienmäßige zehnjährige Garantie gegen Durchrostung. Voraussetzung für Garantieleistungen ist die Einhaltung der vorgeschriebenen Wartung laut Garantie-und Serviceheft bei einem autorisierten Hyundai Service-Partner.