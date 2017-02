Hyundai Ioniq – Elektro-Taxi und Kooperation mit E-Marke Austria. Der Hyundai Ioniq Elektro entpuppt sich als Verkaufsschlager. So konnten bis Ende Jänner 2017 bereits über 100 Kaufverträge für den Ioniq generiert werden.

Die Hyundai Taxi-Center „Autohaus Bennewitz“ und „Team Fraenkel, Kirchner & Co“ sind in Wien bereits sehr erfolgreich mit den Taxi-Modellen Hyundai i30 und Hyundai i40 unterwegs. Gemeinsam mit dem Projekt der Wiener Stadtwerke „E-Taxi“, das vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie unterstützt wird, konnte nun der Hyundai Ioniq Elektro ebenfalls als Taxi zugelassen werden.

Taxiunternehmer entscheiden sich für den Ioniq

Der Hyundai Ioniq Elektro überzeugte die Firma Abdou Amr (Taxiunternehmen 40100) auf Anhieb, sodass der erste Ioniq Elektro vor dem historischen Hintergrund der Wiener Hofburg in den Taxi-Fuhrpark aufgenommen wurden. Auch die Firma Cokay AG, Partner des Taxiunternehmen 31300, hat sich für einen Hyundai Ioniq Elektro entschieden, bei dessen Übergabe im Schauraum der Firma Fraenkel, Kirchner & Co auch der Geschäftsführer der Hyundai Import GmbH, Roland Punzengruber anwesend war. Weitere Ioniq Elektro Taxiverkäufe sind in Planung.

Kooperation mit E-Marke Austria

Für den Ioniq Elektro, konnte eine exklusive Kooperation mit der E-Marke Austria abgeschlossen werden. Die E-Marke Austria ist eine unabhängige Qualitätsmarke der Bundesinnung der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikations-techniker der Wirtschaftskammer Österreich und flächendeckend mit hundert Elektro-Fachbetrieben in ganz Österreich vertreten.

Gottfried Rotter, Geschäftsführer der E-Marke Austria, hat seine persönliche Begeisterung für das neue Hyundai Modell mit dem Erwerb eines Ioniq Elektro zum Ausdruck gebracht und war dabei sogar der allererste Käufer eines Hyundai Ioniq Elektro in Österreich.

Aus dieser Begeisterung für den Hyundai Ioniq entstand eine Kooperation mit der E-Marke: Diese verfügt über ein energieautonomes Haus, das im Zuge einer Roadshow bei den großen Elektro-Händlern ausgestellt wird und Hyundai-Händler mit dem Ioniq Elektro Teil dieser Roadshow sind. Eine großartige Möglichkeit, den Hyundai IoniqElektro zu präsentieren.