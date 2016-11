Hyundai Ioniq erreicht 5 Sterne beim EuroNCAP Test. Der neue Hyundai Ioniq hat von der unabhängigen Organisation Euro NCAP die bestmögliche Bewertung im Sicherheitsranking erhalten. Im Test erhielt der Ioniq Topwerte in den vier Kategorien: Insassenschutz für Erwachsene, Kindersicherheit, Fußgängerschutz und aktiv unterstützende Sicherheitssysteme.

Letztere finden sich im Hyundai Ioniq bereits in der Standardausführung: der autonome Notbremsassistent, der Spurhalteassistent und der Abstandsregeltempomat sind bei jeder Ausstattungsvariante mit an Bord. Mit dem Ioniq bringt Hyundai das weltweit erste Fahrzeug mit drei elektrifizierten Antrieben in einem Modell auf den Markt: Hybrid, Elektro und Plug-In.

„Das Ergebnis des Euro NCAP Tests zeigt das Bestreben von Hyundai, Technologie für jeden zugänglich zu machen,“ sagt Thomas A. Schmid, COO von Hyundai Motor Europe. „Aktive Sicherheitssysteme, die dem letzten Stand der Technik entsprechen, sind serienmäßig in allen Ausstattungsvarianten und machen dadurch den Hyundai Ioniq zu einem der sichersten Fahrzeuge in seinem Segment und zu einer sicheren und erschwinglichen E-Mobilitäts-Variante für den Kunden.“

Euro NCAP hat den autonomen Bremsassistenten des Ioniq getestet und eine gute Gesamtleistung festgestellt. Das System warnt den Fahrer vor gefährlichen Situationen und bremst, falls notwendig, automatisch. Unter Verwendung von Frontradar und Kamerasensoren funktioniert der Bremsassistent in 3 Stufen. Er warnt den Fahrer optisch und akustisch, regelt die Bremse und bringt die volle Bremsleistung vor einem Zusammenstoß.

Auch der Spurhalteassistent, der den Fahrer vor unbeabsichtigten Verlassen der gewählten Fahrspur warnt und auch eine Lenkkorrektur geben kann, wurde von Euro NCAP sorgfältig geprüft und hat alle Tests bestanden. Dasselbe gilt für den Abstandsregeltempomat.