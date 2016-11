Hyundai Ioniq mit besten Restwertprognosen. Der Hyundai Ioniq ist das weltweit erste Fahrzeug, das drei elektrifizierte Antriebe in einem Modell bietet. Die aktuellen Studien der unabhängigen Automobilbewertungs-organisationen EurotaxGlass’s und CAP bestätigen nun Spitzenwerte bei der Restwertprognose.

Die Restwertexperten untersuchten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden und Spanien die möglichen Restwerte von Hybrid- und Elektrofahrzeugen. Der Ioniq Hybrid steht dabei in fast allen europäischen Ländern an erster Stelle. Auch der Ioniq Elektro kann mit hohen Restwerten punkten und landet in allen Ländern auf Platz eins oder zwei.

Punkten konnten sowohl der Ioniq Hybrid als auch der Ioniq Elektro durch die einzigartige Fünf-Jahres-Garantie ohne Kilometerbegrenzung in Kombination mit einer 8-jährigen Garantie bis 200.000 Kilometer für die Hochvoltbatterie. Zudem bewerteten die Experten die Fahrdynamik des Ioniq Hybrid höher als die der Diesel- oder Hybrid-Konkurrenten. Der Ioniq Elektro konnte außerdem durch seine hohe Antriebseffizienz, die hohe Qualität, den großzügigen Innenraum und die überlegene Beschleunigung im Vergleich zu seinen Mitbewerbern punkten.

Das großzügige Garantiepaket schafft Sicherheit durch Planbarkeit für den Kunden. Damit setzt sich der Hyundai Ioniq gegen seine Mitbewerber durch und er bleibt auch besonders wertstabil. Ein weiterer Vorteil für den Einsatz des Ioniq im Flottenbereich sind die niedrigen Wartungskosten von Elektrofahrzeugen.