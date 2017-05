Hyundai Motorsport – „doppeltes“ Podest in Portugal

Hyundai Motorsport – „doppeltes“ Podest in Portugal. Zum zweiten Mal in der Saison 2017 hat Hyundai Motorsport einen doppelten Podiumserfolg in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft erzielt: Thierry Neuville und Dani Sordo beendeten die Rallye Portugal auf den Plätzen zwei und drei.

Das Ergebnis erfüllt die Ziele des Teams, das vor dem Start das erste Podiumsergebnis bei der anspruchsvollen Schotterrallye angestrebt hatte. Zum sechsten Mal in der Geschichte des Werksteams standen damit zwei Hyundai-Piloten gemeinsam auf dem Podium. Nach einem dritten Platz in Mexiko, einem Sieg und Platz drei auf Korsika sowie einem Sieg beim vorherigen Lauf in Argentinien wurde damit die Erfolgsserie fortgesetzt.

Alle drei Fahrerteams des Hyundai Shell Mobis World Rally Teams verzeichneten Bestzeiten: Hayden Paddon und Thierry Neuville je vier, Sordo eine. Insgesamt gewann Hyundai neun der insgesamt 19 Wertungsprüfungen.

Auf den vier Prüfungen der Abschlussetappe ging es für Thierry Neuville und Dani Sordo darum, den zweiten und dritten Rang zu verteidigen. Neuville konnte den späteren Sieger Sébastien Ogier nicht mehr einholen, reduzierte jedoch seinen Rückstand auf weniger als 16 Sekunden. Der Belgier setzte

außerdem seine Serie an Bestzeiten auf der Power Stage fort, belegte auf der berühmten Prüfung in Fafe den zweiten Platz und holte insgesamt 22 Punkte. Hayden Paddon, der am Freitag und Samstag technische Defekte hatte, attackierte hingegen und zeigte einige eindrucksvolle Zeiten.

Mit dem Ergebnis in Portugal belegt Hyundai Motorsport mit 173 Punkten weiterhin den zweiten Platz in der Herstellerwertung und macht Druck auf den Führenden M-Sport (199 Punkte). Neuville rückt mit 106 Punkten auf den zweiten Platz der Fahrer-WM vor.