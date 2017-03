Hyundai Motorsport – Mexiko-Podestplatz und Power Stage-Sieg. Thierry Neuville sichert Hyundai Motorsport bei der Rallye Mexiko die erste Top-Drei-Platzierung der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2017. Nach den herausfordernden Rallyes in Monte Carlo und Schweden zeigten der Belgier und Co-Pilot Nicolas Gilsoul eine gute Leistung und sicherten sich mit dem Sieg auf der Power Stage fünf zusätzliche Meisterschaftszähler.

Zurück auf dem Podium

Hyundai Motorsport gelang in Mexiko nicht nur die 21. Podiumsplatzierung seit dem Einstieg im Jahr 2014, sondern auch den 100. Sieg auf einer Wertungsprüfung. Für das Team war es der zweite Podestplatz in Mexiko nach dem dritten Rang von Neuville im Jahr 2014.

Hayden Paddon holte in Mexiko seine erste Top-Fünf-Platzierung des Jahres, während sich Dani Sordo mit Rang acht zufriedengeben musste. Alle drei Fahrercrews wurden am Freitag von Benzindruckproblemen eingebremst, die ein besseres Ergebnis verhinderten.

Neuville und Gilsoul holten bei der schwierigen Rallye Mexiko vier WP-Bestzeiten. Nach den Problemen am Freitag lag der Fokus der Belgier auf der Sicherung des Podestplatzes. Für das Duo war das Podium eine gute Motivationsspritze für die anstehende Rallye Korsika, bei der sie vor knapp sechs Monaten Zweite geworden sind.

Thierry Neuville: „Ich kann nur sagen, dass ich wirklich glücklich bin, hier in Mexiko auf das Podium gefahren zu sein. Ich widme das Ergebnis dem ganzen Team von Hyundai Motorsport, das mich nach den ersten beiden Rallyes weiter angetrieben hat. Bei der ‚Monte‘ und in Schweden waren wir schnell, das Resultat aber frustrierend. Daher ist es toll, wieder auf dem Podest zu stehen und Punkte auf der Power Stage zu holen. Das Team hat an diesem Wochenende hart gearbeitet, um die Probleme vom Freitag zu lösen. Seine Ausdauer und Entschlossenheit haben es möglich gemacht, auf einem Podestplatz zu bleiben. Vielen Dank dafür. Es geht weiter und aufwärts.“

Der fünfte Rang ist für Paddon und Co-Pilot John Kennard ein wichtiger Boost für die Moral und hilft ihnen dabei, sich in der Punktewertung zu verbessern. Die „Kiwis“ zeigten bei schwierigen Bedingungen eine solide Leistung und holten ihre bisher beste Platzierung der Saison.

Sordo und sein spanischer Landsmann Marc Martí zeigten in Mexiko große Entschlossenheit und eine vielversprechende Leistung. Zwei WP-Bestzeiten unterstrichen das Potenzial für eine Podestplatzierung. Der Zeitverlust durch die Benzindruckprobleme auf der Prüfung im Autodromo de León am Freitag warfen sie jedoch zurück. Beim WM-Lauf auf Korsika im kommenden Monat wollen sie ihr Pech hinter sich lassen.

Neustart vor den nächsten Rallyes

Nach dem ersten Podestplatz nach dem schwierigen Saisonstart hofft Hyundai Motorsport in den nächsten Läufen auf noch bessere Ergebnisse.

Teamchef Michel Nandan: „Wir hatten hier kein einfaches Wochenende und können daher zufrieden sein, einen Podestplatz und den Sieg auf der Power Stage geholt zu haben. Thierry und Nicolas haben es verdient. Im Unterschied zu den Rallyes in Monte Carlo und Schweden, wo wir den Speed und die Zuverlässigkeit zum Siegen hatten, gab es diesmal Schwierigkeiten, die verhinderten, das wir um den Sieg kämpften. Wir haben methodisch gearbeitet und werden im Teamsitz alles gründlich untersuchen. Es war ein lehrreiches Wochenende, schließlich war das die erste Schotterrallye für das neue Auto.“

Für den vierten WM-Lauf kehrt die WRC nach Europa zurück. Bei der Rallye Korsika, die in den Frühling vorverlegt wurde, erwarten die Piloten anspruchsvolle Prüfungen auf Asphalt.

Das Event findet vom 6. bis 9. April statt – und damit nur sechs Monate, nachdem Hyundai Motorsport dort den zweiten Platz eingefahren hat.

Ergebnis Rallye Mexiko

1. K. Meeke/P. Nagle Citroën C3 WRC 3:22.04,6 Std.

2. S. Ogier/J. Ingrassia Ford Fiesta WRC +13,8 Sek.

3. T. Neuville/N. Gilsoul Hyundai i20 Coupe WRC +59,7 Sek.

4. O. Tänak/M. Järveoja Ford Fiesta WRC +2.18,3 Min.

5. H. Paddon/J. Kennard Hyundai i20 Coupe WRC +3.32,9 Min.

6. J.-M. Latvala/M. Anttila Toyota Yaris WRC +4.40,3 Min.

7. J. Hänninen/K. Lindström Toyota Yaris WRC +5.06,2 Min.

8. D. Sordo/M. Martí Hyundai i20 Coupe WRC +5.22,7 Min.

9. E. Evans/D. Barritt Ford Fiesta RS WRC +8.41,8 Min.

10. P. Tidemand/J. Andersson Škoda Fabia R5 +10.51,9 Min.

WM-Fahrerwertung:

1. S. Ogier 66 Punkte

2. J. M Latvala 58

3. O. Tänak 48

4. D. Sordo 30

5. T. Neuville 28

6. C. Meeke 27

7. C. Breen 20

8. E. Evans 20

9. H. Paddon 17

10. S. Lefebvre 10

11. J. Hänninen 9

WM-Herstellerwertung:

1. M-Sport World Rally Team 103 Punkte

2. Toyota Gazoo Racing WRC 67

3. Hyundai Motorsport 65

4. Citroën Total Abu Dhabi WRT 55