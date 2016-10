Hyundai – Platz 35 unter den weltweit erfolgreichsten Marken. Hyundai ist laut einer gerade veröffentlichten Untersuchung von Interbrand – dem Marktforschungsinstitut, das jährlich den Markenwert globaler Unternehmen ermittelt – aktuell die Nummer 35 aller großen Weltmarken. Im Ranking der Automobilmarken belegt Hyundai Platz sechs.

Hyundai hat seinen Markenwert im Vergleich zu 2015 um 11.1 % auf 12.55 Milliarden US$ gesteigert – und das in einem Jahr, das viele Herausforderungen für die Automobilbranche bereithielt.

Hyundai verkauft weltweit jährlich rund fünf Millionen Einheiten. Zu diesem Ergebnis tragen weltweit neue Modelle wie z.B. der Tucson bei. Dank des neuen Hyundai Ioniq, den High-Performance Modellen Hyundai „N“ sowie dem Projekt Ioniq, welches sich auf die Mobilität der Zukunft konzentriert, wird das Unternehmen seinen Aufwärtstrend weiter fortsetzten.

„Das Modell des klassischen Autobesitzers könnte in einigen Jahren überholt sein, daher richten wir unseren Blick nicht nur auf umweltfreundliche Fahrzeuge, sondern müssen auch das traditionelle Geschäftsmodell überdenken und unser Unternehmen immer stärker als ganzheitlichen Mobilitätspartner verstehen. Mit dem Projekt Ioniq greifen wir dieses neue Paradigma auf und werden so die Position von Hyundai als eine der wertvollsten Marken der Welt kontinuierlich ausbauen“, sagt Wonhong Cho, Executive Vice President der Hyundai Motor Company.

„Im letzten Jahr hat Hyundai wieder einmal seine Grenzen neu definiert: So wurde das Unternehmen durch die Vorstellung des Hyundai Ioniq zum Vorreiter zukünftiger Mobilität und die Marke Genesis abgespalten, um Klarheit in der Markenidentität zu gewährleisten. Daher erwarten wir, dass Hyundai auch in Zukunft weiter wachsen wird.“, meint Mike Rocha, Direktor Globale Markenbewertung bei Interbrand.

Der Ausbau der Marke geht weiter: Im September 2015 wurde die High-Performance Serie „N“ gegründet, die Fahrspaß von High-Performance Fahrzeugen einer möglichst breiten Kundengruppen näher bringen soll. Die Studien RM16, Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo und der RN30 sind von dieser Leidenschaft inspiriert und sollen sich nun zum ersten Serienmodell mit der Zusatzbezeichnung „N“ entwickeln.

Das Ranking von Interbrand basiert auf den Bilanzen der Unternehmen in Kombination mit deren Marketingaktivitäten, berücksichtigt dabei aber ebenfalls den potenziellen Gewinn jeder Marke.