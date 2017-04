Hyundai SUV-Familie wird um den brandneuen Kona erweitert

Hyundai SUV-Familie wird um den brandneuen Kona erweitert. Hyundai kündigt den Namen des neuen kompakten SUV-Modells an: Der Hyundai Kona. Er erweitert die Palette der aktuellen SUV-Familie als viertes Modell neben dem Grand Santa Fe, dem Santa Fe und dem Tucson. Der im SUV B-Segment angesiedelte Kona reflektiert mit seinem fortschrittlichen Design den trendigen Lifestyle der modernen Kunden.

Hyundai plant die Einführung von 30 neuen Modellen und Modell-Variationen, um in Europa bis 2021 der führende, asiatische Hersteller zu werden. Mit mehr als 1,4 Millionen verkauften SUV-Modellen seit Einführung der ersten Santa Fe Generation im Jahr 2001 beweist Hyundai seine Kompetenz in diesem Segment. Der neue Hyundai Kona fügt sich nahtlos in die SUV-Palette ein.

Mit dem Namen Kona setzt Hyundai die aktuelle Strategie der Modellbezeichnungen im SUV-Segment fort. Kona steht für den Mythos des Kona Distrikts auf der Insel Hawaii. Das energiegeladene Image und der einzigartige Lebensstil der Insel passen perfekt zum dynamischen Charakter des neuen Hyundai Kona.

Die authentische DNA aus dem SUV-Sektor, das progressive Design und die Premium-Ausstattungen steigern die Wertigkeit der Marke Hyundai und bieten alle Voraussetzungen, um mit dem Kona einen neuen Kundenkreis für die Marke zu begeistern.