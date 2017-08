IAA 2017 – Chery will mit Kompakt-SUV starten

IAA 2017 – Chery will mit Kompakt-SUV starten. Der chinesische Automobilhersteller Chery will mit einem neu entwickelten Kompakt-SUV in den europäischen Märkten starten. Auf der IAA in Frankfurt (12.–24.9.) wird das Fahrzeug seine Weltpremiere feiern. Derzeit prüft Chinas erfolgreichster Autoexporteur – rund 1,2 Millionen Einheiten in zehn Jahren – die Absatzchancen in Schlüsselmärkten und Vertriebskanäle für Privat- und Firmenkunden. Zudem sind laut Unternehmen Design- und Entwicklungszentren in Europa geplant, um die weltweiten Expansionspläne der Marke zu stützen.

Im vergangenen Jahr lag der Absatz von Chery bei über 700.000 Einheiten, was einem Zuwachs von 28 Prozent gegenüber 2015 entspricht. Davon wurden etwa 100.000 Fahrzeuge ins Ausland verkauft – das waren nahezu 30 Prozent aller chinesischen Fahrzeugexporte.