IAA-Weltpremiere – Brabus Ultimate E Concept

IAA-Weltpremiere – Brabus Ultimate E Concept. Brabus zeigt in Zusammenarbeit mit Kreisel Electric die Studie eines exklusiven Elektro-Stadtsportwagens mit 150 kW/204 PS, 350 Nm Drehmoment, 0 – 100 km/h in nur 4,5 Sekunden und 180 km/h V/max.

„Elektro-Stadtsportwagen müssen in erster Linie Spaß machen. Dazu gehören eine atemberaubende und fast lautlose Beschleunigung gepaart mit einer ausreichenden Reichweite“ so Brabus CEO Prof. h.c. Bodo Buschmann.

Die Studie eines exklusiven Stadtsportwagens mit Elektroantrieb entstand auf Basis des aktuellen smart fortwo coupé. Die Stromversorgung des quer hinter der Hinterachse installierten Elektromotors erfolgt über einen im Fahrzeugboden untergebrachten Lithium-Ionen-Akkupack. Mit einer Kapazität von 22 kWh wird eine Reichweite von maximal 160 Kilometern im NEFZ Normzyklus erzielt.

Der Brabus Ultimate E Concept wurde von BRABUS ZERO EMISSION entwickelt und gebaut. Dieser Unternehmensbereich der Brabus Group beschäftigt sich seit dem Jahr 2008 mit alternativen Antrieben. Als kompetenter Entwicklungspartner für dieses Projekt konnte Kreisel Electric aus Österreich gewonnen werden. Der Ultimate E Concept befindet sich im Stadium der Fahrerprobung. Bei entsprechendem Kundeninteresse könnte der ebenso innovative wie attraktive Elektro-Stadtsportwagen in naher Zukunft in Kleinserie gefertigt werden.

Als Basisauto für das innovative Concept Car dient das smart fortwo coupé der aktuellen Generation. Wie bei jedem smart sitzt auch der Brabus Zero Emission High Performance Elektromotor quer hinter der Hinterachse. Die Kraftübertragung auf die Hinterräder erfolgt über ein Einstufengetriebe. Der Elektromotor leistet 150 kW/204 PS. Damit beschleunigt der Zweisitzer in 4,5 Sekunden von 0 – 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 180 km/h.

Trotz des für einen Kleinwagen enormen Leistungspotenzials ist der Elektroantrieb besonders umweltfreundlich, da CO 2 -neutral. Nach NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) liegt der Verbrauch bei nur 13,9 kWh pro 100 km. Die Reichweite ist dem vorwiegenden Einsatzbereich der Studie, nämlich vorwiegend im urbanen Raum, mehr als angemessen. Je nach Fahrweise erreicht der Brabus Ultimate E Concept mit einer Batterieladung eine Reichweite von bis zu 190 Kilometern (158 Kilometer im NEFZ Normzyklus).

Das ist der Verdienst von High Efficiency Battery Power by Kreisel Austria. Der kompakte 22 kWh Lithium-Ionen-Pack der österreichischen Spezialisten wurde so konfektioniert, dass er perfekt in die kompakte Karosserie des smart fortwo integriert werden kann. Gleichzeitig ist der Energiespeicher aber auch noch besonders leicht. Damit bringt der Brabus Ultimate E Concept ein Leergewicht von nur 1.085 Kilogramm auf die Waage. Ein weiterer Vorteil dieser State-of-the-Art Batterietechnik liegt bei der kurzen Ladezeit: An der Wallbox in der Garage zuhause dauert eine 80-Prozent-Ladung nur 30 Minuten.