Ilka Minor – Waldviertel-Rallye war letzter Einsatz mit Tamara Molinaro 2016. Die Waldviertel-Rallye war für Ilka Minor der letzte gemeinsame Einsatz mit Tamara Molinaro in der Saison 2016. Die italienische Rallyepilotin wird danach noch zwei weitere Einsätze in der auslaufenden Saison absolvieren, bei der sie jedoch nicht von ihrer bisherigen Stammcopilotin navigiert wird.

Der Hintergrund: Die Fortsetzung des Projekts Molinaround die Einsatzpläne für die Saison 2016 wurden zu einem Zeitpunkt festgelegt und kommuniziert, an dem Ilka Minor bereits den zuvor (Ende Jänner 2016) angefragten Projekten rund um Henning Solberg (Einsätze in der Rallye-WM) und Martin Prokop (Rallye Dakar 2017, Testeinsätze und Baja Polen 2016) zugesagt hatte. Um künftig im Falle einer etwaigen Terminkollision einen Ersatz für Ilka Minor an der Hand zu haben, werden bei zwei weiteren Rallye-Einsätzen von Tamara Molinaro zwei mögliche Ersatzcopiloten getestet.

Ilka Minor dazu: „Mein Programm mit Tamara Molinaro für das Jahr 2016 endet auf Wunsch von Raimund Baumschlager mit der Waldviertel-Rallye – ich persönlich wäre gerne auch bei den noch ausstehenden Rallyes an Tamaras Seite gesessen. Bislang verlief die Saison für uns beide ausgezeichnet, wir haben neben drei erfolgreichen Einsätzen als Vorausauto auch bei den ORM-Rallyes in Liezen und im Waldviertel sowie bei der 3 Städte-Rallye gute Ergebnisse einfahren können. Ich erkenne bei Tamara ein sehr großes Potential und wünsche ihr für die beiden ausstehenden Läufe der Saison 2016 viel Glück. Und ich freue mich bereits auf unsere gemeinsamen Einsätze im kommenden Jahr!“