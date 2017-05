Im Elektro-Nissan 10.000 Kilometer lautlos durch Europa

Im Elektro-Nissan 10.000 Kilometer lautlos durch Europa. Der Nissan e-NV200 begibt sich auf eine 35-tägige elektrische Tour quer durch Europa. Lionel Suissa, ein in Frankreich lebender Künstler, und sein Electrip Team sitzen dabei am Steuer und möchten mit der Tour zeigen, wie der innovative und emissionsfreie Antrieb zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen kann.

In wenigen Tagen soll es losgehen: Das Team beginnt seine Reise in Barcelona und fährt entlang Europas ‚elektrischem Korridor‘ bis ans Nordkap in Norwegen – auch durch Deutschland, unter anderem durch Hamburg. Auf der Tour durch Frankreich wird das Electrip Team über die solarbetriebene Straße Wattway in der Nähe von Le Mans fahren. Suissa gehört zu einer Gruppe von kreativen Köpfen, die sich für die Verbreitung von Elektromobilität einsetzen und einem jüngeren Publikum den Spaß am E-Fahren näher bringen will. Mit einer Reichweite von bis zu 170 Kilometern bietet der Nissan e-NV200 eine sauberere, lautlose und praktische Transportlösung.

Lionel Suissa vom Electrip Team: „Ich bin ein leidenschaftlicher Verfechter der Idee, dass Elektrofahrzeuge entscheidend dazu beitragen, die Luftqualität zu verbessern. Und deshalb halte ich es für wesentlich, dass die jüngere Generation weiß, wie einfach und angenehm das elektrische Fahren sein kann. Unser Electrip will auf das europäische Ladestationen-Netzwerk aufmerksam machen und so den Leuten zeigen, wie leistungsstark ein Elektrofahrzeug ist.