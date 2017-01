Infiniti bringt 2020 einen Elektro-Sportwagen. Nissans Premiummarke Infiniti hat Pläne für die Einführung eines Elektro-Sportautos bestätigt. Dabei soll es sich um ein komplett neues Auto und keine elektrifizierte Version eines bereits bestehenden Modells handeln.

Dies berichtet das Magazin Autocar und zitiert in ihrem Bericht Infiniti-Chef Roland Krüger. Mehr Information wollte Krüger aber noch nicht preisgeben. Was aus dem Bericht allerdings noch hervorgeht, ist, dass Infiniti ein neues Elektroauto für den chinesischen Markt plant. Infiniti präsentierte bereits 2012 auf der New York Auto Show ein Konzeptauto namens „LE“. Damals hatte der Premiumhersteller die Markteinführung der Fünfsitzer-Limousine innerhalb von zwei Jahren in Aussicht gestellt. Der LE wurde von einem 24 kWh Lithium-Ionen-Akku angetrieben und sein 134-PS-Elektromotor einen Drehmoment von 325 nm. In den USA bietet Infiniti bereits einen Q70 und einen QX60 Hybrid an.