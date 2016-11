Infiniti eröffnet erstes Brand Experience Center in China. Infiniti eröffnete in Peking sein erstes Brand Experience Center. Als interaktive Plattform bringt das Center den Kunden die Technologie und die Ästhetik der Marke nahe.

Infiniti hat in Sanlitun, Chaoyang District, Beijing, sein erstes Brand Experience Center eröffnet. Das Infiniti Brand Experience Center ist das erste seiner Art. Design—Ästhetik und innovative Technologien können in einer Premium Lifestyle Umgebung erlebt werden. Das Brand Experience Center bildet die ideale Plattform, um den Kunden die einzigartige Marke Infiniti näher zu bringen und zu zeigen, welche Produkte, Technologien und Dienstleistungen in ihr stecken.

Interaktive Erfahrung bringt die Marke näher

Dane Fisher, General Manager of Global Business Transformation & Brand bei Infiniti Motor Company Limited: „Dies ist das weltweit erste Infiniti Brand Experience Center. Wir finden es toll, dass unsere chinesischen Kunden die ersten sind, die sich dieses Erlebnis gönnen können. In einer vollständig interaktiven Erfahrung kommen sie dem Kern der Marke näher und verstehen, was hinter der Devise ′Empower the Drive′ steht.“

Der chinesische Modeschöpfer Zhang Chi bediente sich bei Stilelementen der Autos von Infiniti und liess sie in seine neueste Kollektion einfliessen, die er an der Eröffnung des Infiniti Brand Centers zeigte. Am Eröffnungsevent hatten die Besucher zudem Gelegenheit, den QX30 kennenzulernen, der eben erst an der Auto Guangzhou seinen Auftritt hatte. Auf Interesse stiess auch der Infiniti Concept Vision Gran Turismo Simulator, der die sportliche DNA der Marke widerspiegelt.

Im Center wurde auf hochauflösenden LED-Bildschirmen anschaulich wegweisende Technikelemente wie die weltexklusive elektronische Lenkung DAS (Direct Adaptive Steering) demonstriert. Besucher bekamen ausserdem Ausstellungsstücke in einer Galerie-Zone des Centers zu sehen und sie konnten in der Shopping-Zone InfinitiMerchandise-Produkte erwerben.

Überhaupt war es eine aufregende Woche für Infiniti in China: Der Q60 erlebte seine Premiere an der Auto Guangzhou und der QX30 hatte einen viel beachteten Auftritt an der Air & Style Beijing, einem internationalen Snowboardwettkampf.