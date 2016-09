INFINITI – Raoul Picello Vice President EMEA. Raoul Picello (53) wurde zum neuen Vice President Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) der INFINITI Motor Company ernannt. Er übernimmt die Funktion per 1. Oktober 2016.

Picello, derzeit Vice President of Sales von Nissan in Europa, löst François Goupil de Bouillé ab, der das Unternehmen verlässt. Picello operiert vom Infiniti-Europa-Sitz in Rolle (CH) aus. Raoul Picello kam 2012 zu Nissan Europa als Geschäftsführer von Nissan Iberia. 2013 wurde er in seine jetzige Stellung ernannt.

Roland Krüger zum Personalentscheid: „Raoul Picello übernimmt die Leitung der Region EMEA in einer für Infiniti entscheidenden Phase einer umfassenden Produktoffensive. Unsere Q30 und QX30 kommen in Europa und darüber hinaus gut an. Mit dem komplett neuen Q60 Sportcoupé, dem neu entwickelten 3.0 Twin-Turbo-Motor und weiteren höchst innovativen Technologieanwendungen bringt die Marke viel Schwung mit. Raoul bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im Verkauf und im Marketing mit, die unsere Wachstumspläne stützen werden.“