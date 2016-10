Intermot 2016 – Neuer Look für die Suzuki V-Strom 1000/XT

Intermot 2016 – Neuer Look für die Suzuki V-Strom 1000/XT. Suzuki zeigt die neue V-Strom 1000/XT zum ersten Mal auf der Motorradmesse Intermot in Köln (5.–9.10.). 1000/XT erscheint mit neuem Design, einem überarbeiteten Motor mit Euro 4-Zulassung und dem Kurven-ABS Suzuki Motion Track Brake System. Zusätzliche wurden viele Details verbessert. Außerdem wurde der Sports Adventure Tourer wird mit vielen neuen Ausstattungen zusätzlich aufgewertet.

Neben der bekannten Traktionskontrolle kommt in der V-Strom 1000/XT zum ersten Mal das Suzuki Motion Track Brake System in Verbindung mit dem Combination Brake System zum Einsatz. Das hoch entwickelte Antiblockiersystem funktioniert auch beim Bremsen in Schräglage zuverlässig und ermöglicht das sichere Ausweichen vor einem Hindernis selbst bei einer „Panikbremsung“.