Intermot – Zwei Neue in der BMW R-Nine-T-Familie

Intermot – Zwei Neue in der BMW R-Nine-T-Familie. Nach der Scrambler als zweitem Modell baut BMW seine erfolgreiche R-Nine-T-Reihe weiter aus. Auf der Intermot in Köln (5.–9.10.2016) werden die puristische Pure und die an die halbverkleideten Sportmotorräder der 1970er-Jahre erinnernde Racer vorgestellt. Beide Motorräder verfügen über den bekannten luft-/ölgekühlten Zweiy-Zylinder-Boxermotor mit 1170 Kubikzentimetern Hubraum und 81 kW/110 PS.

Die BMW R Nine T Pure ist mit ihrer grau-schwarzen Lackierung als klassischer, schnörkelloser Roadster konzipiert. Die R Nine T Racer tritt in den klassischen BMW-Motorsport-Farben auf und verfügt über eine Halbschalenverkleidung, Stummellenker, Höckersitzbank und zurückverlegte Fußrasten. Markteinführung beider Modelle ist im März 2017. Die Pure kostet 12 300 Euro, die Racer ist einen Tausender teurer.