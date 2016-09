Italienische GT-Meisterschaft – Bortolotti mit Sieg und P3. Es bleibt spannend bis zum Saisonfinale der Super GT3-Klasse in Mugello (15./16.10.). Die Endgültige Entscheidung wurde in Imola vertagt. Der Grund: Mit einem überzeugenden Sieg in Lauf 2 und Platz Drei im ersten Lauf konnt das Imperiale-Team um Mirko Bortolotti ordentlich Punkte anschreiben und hält die Entscheidung um die Meisterschaft offen.

Im Clinch um die finalen Punkte liegen Bortolotti/Mul mit dem Antonelli Team, das in Imola mit den Plätzen 5 und 6 auch seine Chancen wahrte. In Lauf zwei dominierte der Lamborghini Huracán GT3 von Bortolotti/Mul vom Start weg bis zur Zielflagge souverän.