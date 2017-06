Jaguar F-PACE by AC Schnitzer – Raubkatze geschärft

Jaguar F-PACE by AC Schnitzer – Raubkatze geschärft. Die lange Motorsporttradition der Marke Jaguar passt perfekt zu den Tuningspezialisten aus Aachen, die den Jaguar F-PACE jetzt noch einzigartiger machen.

Der atemberaubende Auspuffsound der AC Schnitzer Doppel-Schalldämpfer aus Edelstahl mit 4 „Sport“ Endblenden verchromt oder den 4 „Sport Schwarz“ Endblenden für den F-PACE mit 2.0d oder 3.0.d Triebwerk zeigt, dass AC Schnitzer auch aus einer Raubkatze noch mehr herausholen kann.

Noch kraftvoller und voluminöser wird der Sound mit dem AC Schnitzer Soundmodul, das über eine Fernbedienung 6 Soundvarianten plus Seriensound zuschaltet. Passend zum Brüllen des Raubtieres bietet AC Schnitzer zudem wahlweise 2 „Sport“ Endblenden verchromt oder 2 „Sport Schwarz“ Endblenden an.

Auch das Fahrwerk aus dem Hause AC Schnitzer wird dem Jaguar F-PACE mehr als gerecht. Der AC Schnitzer Fahrwerkfedernsatz mit einer Tieferlegung von 20 – 25 mm vorne und hinten gegenüber dem Serienmodell lassen den Sportwagen noch näher am Asphalt kleben.

Für die Verbesserung des Abtriebs mit sportlichen Design sorgen die AC Schnitzer Frontspoilerelemente die für die Modellvarianten „R-Sport“, „S“, „PURE“, „PRESTIGE“ und „PORTFOLIO“ für den F-PACE zur Verfügung stehen. Darüber hinaus gibt es den Dachheckflügel, der für den gewünschten Anpressdruck im Heckbereich des Jaguars verantwortlich ist.

Eigens für das Tuning des ersten Jaguars by AC Schnitzer wurden neue Felgen designt. Die AC Schnitzer AC2 Leichtmetallfelgen in BiColor Schwarz/Silber oder Schwarz/Anthrazit mit 9,0J x 22“ ET 38 (vorne und hinten) und der passenden Bereifung (265/40 R22) bringen die Raubkatze ab September 2017 zum Sprung bereit auf die Straße.