Jaguar Land Rover Austria – Operations Director. Die neu geschaffene Position „Operations Director“ wird das Management-Team in der Vertriebsgesellschaft von Jaguar Land Rover stärken und soll den Ausbau der beiden britischen Premium-Marken weiter kräftig vorantreiben.

Per 1. November 2016 wird Dr. Thomas J. Hörmann, 44, die neue Aufgabe des Operations Director übernehmen und für das gesamte operative Geschäft der Jaguar Land Rover Austria GmbH in den Märkten Österreich und Tschechien verantwortlich sein.

Dr. Thomas J. Hörmann – er stammt aus Schladming und promovierte an der Universität Klagenfurt in angewandter Betriebswirtschaftslehre – war in verschiedenen leitenden Funktionen in Vertrieb, Marketing, Risk Management und After Sales bei Ford Financial Services, Ford Motor Company, Fiat Chrysler Automobiles und zuletzt bei der AMAG Gruppe tätig. Hörmann berichtet direkt an den Geschäftsführer Mag. Peter Modelhart und stimmt mit ihm alle Strategien ab.