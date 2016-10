Jaguar Land Rover – Ice Driving Academy Schweden. Jaguar Land Rover präsentiert als neues Fahrerlebnis ab Anfang 2017 ein Fahrtraining am Rande des Polarkreises. Ort der neuen Ice Driving Academy ist das Jaguar Land Rover-Wintertestcenter im nordschwedischen Arjeplog.

Bei Temperaturen rund um minus 20°C können die Teilnehmer unter kompetenter Anleitung den Jaguar F-TYPE, F-PACE und Range Rover Sport auf gespurten Rundkursen am Limit bewegen. Darüber hinaus sind Fahrten mit klassischen Jaguar- und Land Rover-Modellen möglich. So können die Gäste erfahren, wie sich ein Jaguar Mk II, Mk VII oder XK150 sowie Land Rover-Typen der Serien I bis III ohne moderne Bremsen, Servolenkung und Traktionskontrolle auf dem blanken Parkett bewegen lassen.

Mark Cameron, Brand Experience Director, Jaguar Land Rover: „Unsere Fahrzeuge sind auf Betrieb unter extremen Bedingungen ausgelegt. Teilnehmer der neuen Ice Drive Academy lernen, wie sie ihren bevorzugten Jaguar oder Land Rover auch im tiefsten Winter gefahrlos am Limit bewegen können. Und das in einem unvergesslichen arktischen Umfeld.”

Die Programme mit drei oder optional vier Übernachtungen starten zu Preisen ab 2.490 Euro, für die ersten Termine im kommenden Januar werden ab sofort Anmeldungen

entgegengenommen. Im Preis enthalten sind Hotel und Verpflegung, Transfers vom und zum Flughafen sowie die professionelle Anleitung durch die Jaguar Land Rover Eis-Instruktoren.

Die für ihre hügelige Landschaft und großen Wälder bekannte Region Lappland ist zugleich die perfekte Umgebung, um die Region am Polarkreis auf einer Tour mit Snowmobilen oder in einem von Huskies gezogenen Schlitten näher zu erkunden. Beides ist optional buchbar und in kurzer Zeit vom Academy-Gelände aus zu erreichen.