Jaguar XE SV Project 8 als limitierte Edition – Keiner war stärker

Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations (SVO) hat den stärksten, agilsten und extremsten Performance-Jaguar angekündigt: den XE SV Project 8.

Ein Prototyp des über 600 PS starken Modells hat in diesen Tagen mit Testfahrten auf der Nürburgring Nordschleife begonnen. Dabei trug die mit den Leistungswerten eines Supersportwagens aufwartende, für den Straßenverkehr taugliche Limousine ein eigens von der SVO entworfenes Tarnkleid.

Nach dem 423 kW/575 PS starken und auf 250 Exemplare limitierten F-Type Project 7 von 2014 ist der, mit der bislang stärksten Version des per Kompressor aufgeladenen Jaguar 5.0 Liter V8 bestückte XE SV Project 8 die zweite bei SVO entwickelte Edition für Sammler. Die Gesamtzahl der im SVO-Technikzentrum in Coventry in Handarbeit aufgebauten Fahrzeuge ist auf weltweit 300 Einheiten limitiert.