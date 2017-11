JE Design – Breitbau für den Leon Cupra 300

JE Design – Breitbau für den Leon Cupra 300. Pünktlich zur Essen Motor Show zieht Individualisierungsprofi JE Design seinen nächsten Trumpf aus dem Ärmel. Der Veredler legt ein Widebody-Kit für den frisch facegelifteten Seat Leon Cupra 300 auf. Zum Individualisierungsprogramm für den fünftürigen „Hot Hatch“ gehört natürlich eine Leistungsspritze auf bis zu 380 PS. Darüber hinaus bietet der Veredler für den sportlichen Kompakten einen verstellbaren Heckflügel, Fahrwerklösungen, Komplettradsätze und eine Klappenauspuffanlage an.

Zum unlängst vorgestellten JE Design Leon Cupra 300 ST Widebody gesellt sich ab sofort ein heißer Hatchback. Denn das Team um Jochen Eckelt verpasst auch dem Fünftürer ein selbstbewusstes Breitbaukit inklusive Gutachten einer technischen Prüforganisation für Deutschland und die Schweiz.

Optisch besticht der nur als Fronttriebler erhältliche Seat Leon Cupra 300 durch seine wuchtigen Verbreiterungen an den Radkästen. Seitenschweller betonen die Flanken und erzeugen zudem optisch mehr Tiefgang. Der mit Luftkanalblenden ausgestattete vordere Stoßfängeraufsatz unterstreicht die sportlichen Ambitionen der Leon-Interpretation. Den Heckdiffusoreinsatz bietet JE Design in Schwarzglanz an. Weiters im Programm: ein verstellbarer Heckflügel mit Gutachten und CH-Zertifizierung.

JE Design bietet für den neuen Seat Leon Cupra 300 maßgeschneiderte Fahrwerklösungen an. Kunden haben die Wahl zwischen einem Federnsatz für die Originalstoßdämpfer, der für 20 Millimeter mehr Nähe zur Fahrbahn und ein sportlicheres Fahrverhalten sorgt und einem KW-DDC-Gewindefahrwerk Plug & Play. Da erhält der Familiensportler dann bis zu 45 Millimeter mehr Tiefgang sowie ein noch besseres Handling.

Die hauseigene Felge Twin Five Spoke im Finish Schwarzglanz mit poliertem Rand passt perfekt zum Breitbau-Look. Das Leichtmetallrad in 10 x 20 Zoll kann Komplettradsatz mit Hankook S1-Evo in 265/25ZR20 89 Y für 2.376 Euro geordert werden.

Auf Wunsch legt JE Design auch in Punkto Leistung noch was drauf. Der Seat-Profi bietet für den Leon Cupra 300 zwei Stufen der Leistungssteigerung an. Mit Hilfe einer Zusatzbox wird die Motorleistung von 300 auf 360 PS gepusht, das Drehmoment klettert von 380 auf 450 Nm. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht der leistungsgesteigerte Wagen bei 265 Stundenkilometern. JE Design weist darauf hin, dass der gedopte Sprössling Treibstoff mit mindestens 98 Oktan (Super Plus) fahren muss.

Auf Wunsch gibt’s den passenden Sound in Form einer Edelstahl-Klappenauspuffanlage – natürlich mit EG-Genehmigung und Schweizer Gutachten. Die Anlage wird über die Original-Fahrprofilauswahl von Seat gesteuert. Bei geschlossener Klappe (Comfort und Sport) klingt der Auspuff dezent sportlich. Erst im Cupra-Modus entfacht die Anlage ihren sonoren Sound. Dieses Sound-Upgrade, bestehend aus vier markanten Endrohren mit einem Durchmesser von jeweils 80 Millimetern beziehungsweise mit je einem ovalen Endrohr in der Dimension 140 x 90 mm beziehungsweise 160 x 90 mm links und rechts, kann bei JE Design bestellt werden. Weitere Infos unter www.je-design.de