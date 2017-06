Jost Capito leitet Volkswagen R GmbH

Jost Capito leitet Volkswagen R GmbH. Jost Capito (58) hat die Leitung der Volkswagen R GmbH und Volkswagen Zubehör GmbH übernommen. Die Volkswagen R GmbH ist das Kompetenzzentrum für design- und performanceorientierte Produkte der Marke Volkswagen. Die Volkswagen Zubehör GmbH entwickelt und vermarktet weltweit Fahrzeug-Zubehör.

Capito folgt auf Ulrich Riestenpatt gt. Richter, der die Funktion des Geschäftsführers seit 2009 innehatte. Capito ist Diplom-Ingenieur und arbeitete ab 1989 in der Porsche-Rennabteilung erstmals im Volkswagen Konzern. Nach einer Station in der Geschäftsleitung des Sauber-Rennstalls in der Formel 1 (ab 1996) wechselte Capito im Jahr 2001 zu Ford, wo er unter anderem die Verantwortung für die Motorsport-Aktivitäten sowie die Performance-Fahrzeuge trug.