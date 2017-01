Kitzbühel – Erstmals in Europa, der neue Bentley Continental Supersports

Kitzbühel – Erstmals in Europa, der neue Bentley Continental Supersports. Bentley hat in Kitzbühel erstmals den neuen Continental Supersports in Europa präsentiert und damit den Startpunkt für die offizielle Einführung des weltweit schnellsten, viersitzigen Coupés und Cabriolets in der Region gesetzt.

Parallel zum weltberühmten Skirennen in Kitzbühel zeigt Bentley sein bis dato schnellstes und leistungsstärkstes Serienmodell. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 336 km/h und einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 3.5 Sekunden ist der neue Continental Supersports so extrem wie die Streif während eines Ski-Abfahrtsrennens.

Fahrpremiere des Bentayga Diesel

Zudem feierte der Bentayga Diesel seine dynamische Fahrpremiere in den Alpen: Erstmals sehen Kunden und Gäste den weltweit schnellsten und leistungsfähigsten Luxus-Diesel-SUV in Aktion. Mit 435 PS und einem Drehmoment von 900 Nm erreicht der Bentayga Diesel eine Höchstgeschwindigkeit von 270 km/h und beschleunigt in nur 4.8 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Mit beiden neuen Modellen will Bentley in Europa seine Erfolgsstory auch 2017 mit verstärkter Marktpräsenz fortsetzen. Weltweit stellte Bentley Motors im Jahr 2016 mit insgesamt 11.023 ausgelieferten Fahrzeugen eine neue Rekordmarke auf und übertraf damit im vierten Jahr in Folge die magische Grenze von 10.000 Fahrzeugen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis stellt das einen Zuwachs von neun Prozent dar.

Erfolgreichstes Bentley-Jahr in Europa

Robert Engstler, Regionaldirektor Europa bei Bentley Motors: „Das Jahr 2016 markiert das bisher erfolgreichste Jahr für Bentley Motors in Europa. Wir haben von Januar bis Dezember 2.676 Fahrzeuge ausgeliefert und damit ein Absatzplus von außergewöhnlichen 56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erzielt.“

Das Unternehmen hat seinen Expansionskurs in Europa fortgesetzt und baute das Händlernetz weiter konsequent aus. Insgesamt sieben neue Standorte hat Bentley im Jahr 2016 eröffnet, wie beispielsweise in Lausanne, Mailand und Paris. Bentley verfügt mittlerweile über ein europaweites Händlernetz von 53 Betrieben, in das der Hersteller aus Crewe und seine Vertriebspartner substanzielle Investitionen für die luxuriöse Neugestaltung zahlreicher Showrooms leisten.

Als Ausblick auf 2017 fügte Engstler hinzu: „Wir werden uns weiter mit viel Engagement und Herzblut für unseren Wachstumskurs einsetzen, ohne Kompromisse hinsichtlich unserer Exklusivität einzugehen. Dafür werden wir unser gegenwärtiges Händlernetz in ganz Europa stärken und unsere Marktpräsenz durch die Eröffnung neuer Standorte ausbauen. Kurzum: Wir blicken sehr zuversichtlich ins Jahr 2017.“