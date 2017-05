Kitzbüheler Alpenrallye – Zum Jubiläum mit Glockner-Etappe

Kitzbüheler Alpenrallye – Zum Jubiläum mit Glockner-Etappe. Groß wie selten zuvor war der Andrang auf die 186 exklusiven Startplätze der 30. Kitzbüheler Alpenrallye vom 7. bis 10. Juni – stehen doch bei der Jubiläumsrallye besonders spektakuläre Strecken auf dem Programm. Absolutes Highlight im Roadbook 2017 ist die Großglockner-Etappe…

Die Großglockner-Hochalpenstraße bietet eindrucksvolle Einblicke auf die Gletscherwelt der Hohen Tauern – eine atemberaubende Bergstrecke mitten im Herz der Alpen und eine echte Herausforderung für Mensch und Maschine.

600 Kilometer haben die Starter an den drei Bewerbstagen zu bewältigen: einige der schönsten Alpenstraßen in Tirol, Salzburg und Kärnten stehen auf dem Streckenplan. 186 kostbare Classic Cars bis Baujahr 1972 gehen an den Start: Atemberaubende Rennsportmodelle der Vorkriegsjahre, elegante Coupés, Roadster und kostbare Limousinen aus sechs Jahrzehnten Automobilgeschichte werden die drei Etappen in Angriff nehmen und überall für glänzende Augen bei den Zuschauern sorgen.

30 Jahre Kitzbüheler Oldtimer-Tradition

Die Kitzbüheler Alpenrallye zählt seit 30 Jahren zu den renommiertesten Classic-Car-Veranstaltungen Europas und ist die traditionsreichste der großen österreichischen Oldtimerveranstaltungen. Die Alpenrallye ist neben dem weltbekannten Hahnenkamm-Rennen (Ski-Weltcup) und dem Generali-Open-ATP-Tennisturnier eines der jährlichen Top-Großereignisse in der Gamsstadt.

Zum 30-Jahr-Jubiläum der Alpenrallye feiert der langjährige Sponsoringpartner Bentley Motors heuer ein Comeback als Hauptsponsor. Neu an Bord der Hauptsponsoren sind dieses Jahr die Oldtimer-Versicherungsspezialisten von OCC – neben der Unternehmensgruppe Schaeffler, dem Bankhaus Berenberg und der Schweizer Uhrenmarke Chronoswiss, die exklusiv zum 30-Jahr-Jubiläum der Rallye ein weltweit auf 30 Stück limitiertes Sondermodell produziert: den Regulator Rallye Limited Edition 30.