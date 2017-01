Kooperation Porsche Holding Salzburg – Kreisel Electric. Die Elektromobilität wird in den kommenden Jahren erheblich an Bedeutung gewinnen. Die Marken des Volkswagen Konzerns arbeiten an der Entwicklung einer neuen Generation von Elektroautos, die Reichweiten von bis zu 500 Kilometer ermöglichen werden. Das Unternehmen plant, dass bis zum Jahr 2025 jeder vierte Neuwagen aus dem Konzern elektrisch angetrieben sein wird. Um der Elektromobilität zum Durchbruch zu verhelfen, ist eine flächendeckende Infrastruktur von Ladestationen, die auch ein „Schnellladen“ ermöglicht, erforderlich – idealerweise mit der Möglichkeit der Stromspeicherung mit nachhaltig erzeugter Energie.

Die Porsche Holding Salzburg (PHS) wird zukünftig durch ihr Tochterunternehmen, die Allmobil GmbH (Allmobil) mit der Firma Kreisel Electric GmbH (Kreisel) als Vertriebspartner kooperieren. Kreisel stellt neben zukunftsweisenden Speichertechnologien für nachhaltiges Energiemanagement auch eine Schnellladestation mit Batteriespeicher her.

Was die neue Speicher-Technologie erlaubt

1. Energie vor Ort gewinnen

2. nachhaltig erzeugte Energie speichern

3. gespeicherte Energie lokal abgeben

Die Schnellladestationen von Kreisel ermöglichen eine Ladeleistung von bis zu 320 kW und verfügen über einen integrierten Speicher von 92 kWh.

„Wir möchten mittelfristig 30 Porsche Inter Auto-Betriebe in Österreich mit Schnellladestationen mit integriertem Speichersystem von Kreisel ausstatten und mittels Photovoltaik-Technologie betreiben.“, sagt Alain Favey, Sprecher der Geschäftsführung der Porsche Holding Salzburg. Die ersten Schnellladestationen mit Batteriespeicher werden voraussichtlich ab Mitte 2017 errichtet. Die Vorbestellungen laufen bereits.

Allmobil wird zukünftig die Produkte Schnellladestation, Großspeicher und MAVERO Heimspeicher vertreiben. Bestellen können alle Interessenten aus dem automobilen Handels- und Servicenetz aller Marken (nicht nur Volkswagen-Marken) sowie Unternehmerkunden, Privatkunden und öffentlichen Einrichtungen, kurz alle, denen effizientes Energiemanagement und nachhaltige e-Mobilität wichtig sind. Weitere Infos dazu gibt es auf https://www.allmobil-energy.at/index.php

Produkte der Firma Kreisel GmbH

High-Perfomance-Charging Station (Schnellladestation)

• 320 kW DC Ladeleistung (850 V, 400 A)

• 92 kWh Speicher in Station integriert

• 44 kW Netzanschluss (optional) Energiemanagement Software inkludiert

Großspeicher

• Beliebig skalierbares Gesamtsystem (kW Anzahl/Speichergröße kann auf Kunden angepasst werden), bestehend aus Batterie und Lastspitzenmanagement Software*

• Netzanschluss kann auf Kundenwunsch bzw. nach Bedarf dimensioniert werden

• Speicher ermöglichen Lastspitzenkappung, Optimierung des Nutzungsgrades einer PV Anlage, Back-Up Power in der Produktion wenn der Strom ausfällt oder die Teilnahme am Regelenergie-Markt

Heimspeicher MAVERO

• Größen von 8-22 kWh (reicht für einen 4 Personen Haushalt für 2 volle Tage)

• Lebensdauer von über 20 Jahren (10 Jahre Garantie)

• Lade-/Entladeleistung zwischen 4.8 und 9.6 kW

• Einfach zu installieren*

*Allmobil übernimmt bei Bedarf auch die Installation und das gesamte Energiemanagement, sodass der Kunde ein Rundum-Sorglos Paket erhält und sich um nichts kümmern muss.

„Kreisel Electric ist stolz, mit einem so erfolgreichen und erfahrenen Unternehmen wie der Porsche Holding Salzburg zusammen zu arbeiten. Die Porsche Holding Salzburg hat sehr viel Kompetenz und Erfahrung im Vertrieb und ist damit ein idealer Vertriebspartner für die Kreisel Electric Produktlösungen. Der Markt für erneuerbare Energielösungen ist noch sehr jung und wird in den nächsten Jahren stark wachsen. Deswegen ist ein innovativer und starker Vertriebspartner für uns wichtig, ein Partner, der bereit ist, entsprechend zu agieren, die nötigen Strukturen aufzubauen und Kunden Sicherheit und Vertrauen zu schenken.“, so Markus Kreisel.