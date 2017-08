Kroatien bei Campern immer beliebter

Kroatien bei Campern immer beliebter. Deutschland (28,1 Prozent) bleibt mit deutlichem Vorsprung auch in diesem Jahr das beliebteste Urlaubsland der deutschen Camper. (Home, sweet home?) Dies geht aus der Auswertung der Routenanfragen beim ADAC hervor. Allerding muss es – wie der Zweitplatzierte Italien (17,9 Prozent) – einen Rückgang um 0,9 Prozentpunkte im Vergleich zum vergangenen Jahr verbuchen. Platz drei geht an Kroatien – das einzige Land unter den Top Five, das dazugewinnt. Mit mehr als zwei Prozentpunkten Plus kann es seinen Anteil auf 16 Prozent ausbauen. Frankreich (10,1 Prozent) und Spanien (5,1 Prozent) halten unverändert die Plätze vier und fünf.

Bei der Analyse der Routenanfragen, getrennt nach Wohnmobilisten und Gespannfahrern, zeigt sich: Mit dem Wohnwagen legen die Urlauber durchschnittlich 1.140 Kilometer während ihrer Sommerreise zurück, mit dem Reisemobil sind es 1.720 Kilometer. Datenbasis der Auswertung sind 105.800 Reiseroutenanfragen von Clubmitgliedern bei den ADAC-Geschäftsstellen von Jänner bis Juli 2017. Online-Anfragen sind dabei nicht berücksichtigt.