KSR bringt Eigenmarke Brixton. Die Neuheitenwelle klassisch gestylter 125er aus chinesischer Fertigung ebbt nicht ab. Die österreichische KSR Group, Importeur unter anderem für Royal Enfield und Benelli, bringt das erste Modell ihrer neuen Eigenmarke Brixton auf den Markt. Die BX 125 wird von einem chinesischen Joint Venture, an dem Suzuki als Motorenlieferant beteiligt ist, gefertigt.

Der luftgekühlte Einzylinder-Einspritzer leistet die für diese Modelle fast schon üblichen 8 kW/11 PS. Moderne Zutaten des 123 Kilogramm wiegenden Leichtkraftrads sind LED-Stand- und Blinklicht, ein digitaler Tachometer und ein Combined Braking System (CBS). Die Brixton BX 125 verfügt außerdem über Faltenbälge an der Gabel. Auf der Intermot in Köln wurden in der vergangenen Woche zudem eine Café-Racer- und eine Scrambler-Variante gezeigt. KSR plant auch eine Brixton mit 250-Kubik-Motor.