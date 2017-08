KTM – Motoren für internationalen Wettbewerb „MotoStudent Petrol“

KTM – Motoren für internationalen Wettbewerb „MotoStudent Petrol“. KTM wurde zum offiziellen Motorenlieferanten für den Wettbewerb „MotoStudent Petrol“ ernannt, der von der Moto Engineering Foundation und von TechnoPark MotorLand in Aragon (Spanien) veranstaltet wird. Der Hersteller aus Österreich wird die Motoren der Serie RC 250 für dieses Projekt zur Verfügung stellen, welches im Kerngebiet des Motorsports auf zwei Rädern stattfinden wird und das Ziel der Förderung und Unterstützung der führenden Motorrad-Designer und -Ingenieure von morgen hat.

An dem Projekt werden mehr als 3.500 Studierende von 70 Universitäten und Hochschulen auf der ganzen Welt teilnehmen, deren Aufgabe es sein wird, einen Prototyp für ein Rennmotorrad zu entwerfen, entwickeln und konstruieren, auf Grundlage von Bestimmungen ähnlich denen der FIM Moto3. Das Projekt muss von den Studierenden innerhalb von drei Semestern abgeschlossen werden.

Hubert Trunkenpolz, Mitglied des KTM-Vorstands: „Dieses Projekt ist eine ideale Ergänzung zu unserer Philosophie READY TO RACE und natürlich auch für unsere neu geschaffene Abteilung KTM Customer Racing von großer Bedeutung. Es ist uns bei KTM eine Freude, einen Beitrag zu dem organischen Wachstum der nächsten Generation von Motorrad-Designern und -Ingenieuren leisten zu dürfen, die ein besonderes Interesse am Rennsport gezeigt haben.“

Er fügt hinzu: „Durch die Arbeit mit dem KTM-Motor RC 250 wird die Marke bei den Studierenden auch zu einem untrennbaren Bestandteil von Herz und Verstand werden – sowohl jetzt als auch in ihrer zukünftigen beruflichen Laufbahn.“ Und weiter: „Wir bei KTM empfinden ein gewisses Gefühl der Zufriedenheit, da wir einen Beitrag zu einer in Europa ansässigen, pulsierenden und gesunden Branche der Motorradhersteller als einen Gegenpol zu den japanischen Fabrikanten leisten dürfen. Dies hilft bei der Unterstützung unserer Branche und der Schaffung hochqualifizierter Möglichkeiten im Hightech-Bereich hier in Europa.“

Infos zu MotoStudent

MotoStudent wurde 2008 ins Leben gerufen und bietet eine Herausforderung für Teams aus Universitätsstudenten auf der ganzen Welt. Das Ziel für die Studierenden ist die Anwendung ihres gesamten während ihrer Universitätsstudien erlangten Wissens bei einem realen Industrieprojekt, indem sie einen echten Prototyp eines Rennmotorrads entwerfen, entwickeln und fertigen werden, welches im Anschluss auf der FIM-Rennstrecke von MotorLand Aragon bewertet und getestet wird. Es gibt zwei Kategorien: MotoStudent Petrol (Verbrennungsmotor) und MotoStudent Electric (100 % Elektroantrieb).