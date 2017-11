KTM Powerwear-Jacken mit Street-Airbag

KTM Powerwear-Jacken mit Street-Airbag. Die für alle Eventualitäten gerüsteten und perfekt ausgestatteten Managua GTX Tech-Air- und Durban GTX Tech-Air-Jacken mit Gore-Tex-Technologie bieten jeden Komfort und eine breite Palette erstklassiger Sicherheits-Features. Beide Jacken sind aus hochwertigen Stoffkombinationen mit speziellen Einsätzen gefertigt und besitzen CE-zertifizierte Protektoren an Schultern und Ellenbogen, die geringes Gewicht, Haltbarkeit und optimalen Schutz garantieren.

Die Managua GTX Tech-Air-Jacke wurde ausschließlich für die Straße entwickelt. Ihr voll laminiertes und leichtes Gore-Tex-Obermaterial ist mit einem herausnehmbaren Thermofutter ausgestattet. Ein innovatives Belüftungssystem sorgt für perfekten Komfort bei allen Bedingungen. Die Durban GTX Tech-Air-Jacke ist zwar auch für die Straße geeignet, kann aber genauso gut im leichten Gelände und auf Adventure-Touren eingesetzt werden.

Beide Jacken warten jetzt mit einem weiteren Highlight auf. Sie sind mit dem innovativen Tech-Air Street-Airbag-System von Alpinestars kompatibel, das gegen Aufpreis gemeinsam mit den Jacken erworben werden kann.

Der Alpinestars Tech-Air-Airbag ist das weltweit erste in sich geschlossene Airbag-System und schützt den Rücken, die Brust, die Schultern und den Nierenbereich. Am Bike müssen dazu weder Kabel noch Drähte angebracht werden – du kannst dich einfach auf das Motorrad schwingen und losfahren, denn du weißt, dass das System dir immer den Rücken freihält.

Das Tech-Air Street-Airbag-System bietet einen umfangreichen, aufblasbaren Schutz für den gesamten Oberkörper also für Rücken, Schultern, den Nieren- und oberen Bauchbereich. Es kann ohne Installation, Verbindung oder Neukonfiguration der Motorrad-Fahrer- oder Motorrad-Sozius-Einstellungen mit jedem KTM-Motorrad verwendet und sowohl auf der Straße als auch bei Adventure-Touren eingesetzt werden. Seine Sensoren nehmen einen Aufprall in 30-60 Millisekunden wahr und entfalten den Airbag mit Hilfe hochentwickelter Elektronik und komplexen Algorithmen in nur 25 Millisekunden (schneller als ein Wimpernschlag) vollständig. Tech-Air schützt den Fahrer sogar im Stillstand, etwa beim Warten an der Ampel.

Die Tech-Air Street-Airbags sind bei folgenden ausgewählten Händlern in Österreich ab sofort erhältlich:

KTM Wien GmbH, Schönbrunner Allee 18, 2331 Vösendorf, office@ktm-wien.com

Bernhard Walzer GmbH, Wienerstrasse 22, 8820 Neumarkt, office@walzer.cc

Euro Motors Graz, Harter Strasse 70, 8053 Graz, verkauf@euromotorsgraz.at

Motec Leber e.U., Ferdinand-Wedenig-Straße 12, 9500 Villach, office@motec-villach.at

KTM Braumandl GmbH, Löwenzahnstraße 8, 4600 Wels, office@braumandl.com

MOTOBIKE Handels GmbH, Arlbergstrasse 65, 6900 Bregenz, info@motobike.co.at