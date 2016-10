KTM X-Bow GT4 Debüt auf der Nordschleife.Der KTM X-Bow GT4 erobert den internationalen Motorsport: Das von Reiter Engineering und KTM gemeinsam entwickelte Rennfahrzeug, das neben dem Carbon-Monocoque aus dem Serienfahrzeug über viele weitere High-Tech Features (u.a. sequentielles Getriebe von Holinger, Rennsport-ABS von Bosch, etc.) verfügt, ist nach dem Gewinn des AM-Titels in der European GT4 Series im Jahr 2015 auch in diesem Jahr am besten Weg, Titel einzufahren: In der GTS-Klasse der US-amerikanischen Pirelli World Challenge führt ein KTM X-Bow GT4 ebenso die Tabelle an, wie in der Thailand Super Series. Darüber hinaus sorgt das einzigartige Motorsport-Nachwuchs-Förderprogramm „Reiter Young Stars“ im Rahmen der European GT4 Series in der Szene für viel Aufsehen.

Debüt auf der Nürburgring Nordschleife

Doch auch die Planungen für die kommende Saison laufen bereits auf Hochtouren, und es wird sowohl in Übersee als auch in Europa neue Betätigungsfelder für den KTM X-Bow GT4 geben. In Vorbereitung darauf stehen am Samstag, den 08.10.2016, erstmals zwei Kundenteams mit je einem KTM X-Bow GT4 am Start eines VLN-Rennens auf einer der legendärsten Rennstrecken der Welt: Beim DMV 250-Meilen-Rennen auf der Nürburgring Nordschleife werden das österreichische „True Racing Team“ mit der Fahrer-Paarung Ferdinand & Johannes Stuck sowie das deutsche Team „Isert Motorsport“ mit den Piloten Christopher Haase & Arne Hoffmeister sicher für Interesse am österreichisch/deutschen Rennfahrzeug aus den Häusern von KTM und Reiter Engineering sorgen.

Stimmen zum Antreten beim 250-Meilen-Rennen

Bei den Gebrüdern Stuck herrscht klarerweise große Vorfreude, immerhin tritt man zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder bei einem VLN-Rennen an – und dann handelt es sich gleich um eine echte „Premiere“, wie Johannes Stuck bemerkt: „Ich freue mich unheimlich, dass wir dabei sein dürfen, wenn KTM-Kundenteams die ersten Schritte auf der Nürburgring Nordschleife machen. Ich bin davon überzeugt, dass das Auto eine absolute Bereicherung für die VLN darstellt, und dass es eine gute Performance liefern wird.“ Bei seiner Rückkehr hinter das Steuer ist er voll motiviert, hat lediglich eine kleine „Fitness-Sorge“: „Klar, wir wollen eine gute Leistung abliefern. Ich hoffe nur, dass wir kein Fitness-Problem bekommen, denn im KTM X-Bow GT4 gibt’s keine Servolenkung!“

Sein Bruder Ferdinand Stuck relativiert das mit einem Augenzwinkern: „Der X-Bow ist für ein GT4-Auto wirklich sehr nahe an einem richtig perfekten Rennfahrzeug, das Fehlen der Servolenkung ist eben etwas für richtige Männer! Jedenfalls freu‘ ich mich sehr, dass ich wieder einmal mit Johannes an den Start gehen kann. Es ist übrigens das erste Mal, dass wir „nur“ zu zweit fahren, das wird eine tolle und interessante Herausforderung!“

Für das Team Isert-Motorsport wagt Teamchef Uwe Isert einen Ausblick auf das erste Antreten am Nürburgring: „Wir wollen den Schwung aus einem guten Jahr in der X-Bow Battle auf die Nordschleife mitnehmen. Die Langstrecke ist der logische nächste Schritt und wir planen, dass wir 2017 regelmäßig dabei sind, auch beim 24-Stunden-Rennen. Der KTM X-Bow GT4 ist dafür die perfekte Basis, aber in der kommenden Woche wird es hauptsächlich darum gehen, ins Ziel zu kommen und Erfahrung zu sammeln. Besonders groß ist die Freude bei mir, dass ich für diese Aufgabe Christopher Haase und Arne Hoffmeister als Fahrer gewinnen konnte. Nicht nur, weil ich mit beiden persönlich verbunden bin, sondern weil es die denkbar besten Leute sind, um als Team Isert-Motorsport zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder auf er Nordschleife anzutreten. Das wird für uns alle eine Herausforderung, auf die wir uns sehr freuen!“

Zeitplan DMV 250-Meilen-Rennen

8.10.2016

08:30 – 10:00 Uhr: Zeittraining

11:00 – 11:40 Uhr: Startaufstellung

12:00 – 16:00 Uhr: Rennen (4 Stunden)

18:00 – 19:00 Uhr: Siegerehrung